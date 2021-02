PST og E-tjenesten presenterer trusselbilde

Forsvarets E-tjeneste, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet går for første gang sammen når de presenterer sine åpne trussel- og risikovurderinger.

Du kan følge sendingen direkte fra klokka 12.00.

Går sammen

Etter det Nettavisen får opplyst, er det første gang Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Forsvarets etterretningstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gjør en samlet presentasjon av trussel- og risikovurderingen for Norge. Det skjer mandag klokka 12.

Da presenterer PST innholdet i sin åpne trusselvurdering for 2020, mens Nasjonal sikkerhetsmyndighet presenterer en kortversjon av sin trusselvurdering som kommer i endelig versjon i mars. I tillegg deltar altså Etterretningstjenestne (ofte omtalt som E-tjenesten), som er Norges sivile og militære utenlandsetterretningstjeneste og har ansvaret for all etterretningstjeneste i Forsvaret. Etterretningstjenesten vil i likhet med PST offentliggjøre sin ugraderte trusselvurdering mandag.

Dataangrep fikk ny aktualiet

Dataangrep fra utlandet vil trolig stå i sentrum for trusselvurderingen, erfarer NRK.

Høsten 2020 ble Stortinget utsatt for et omfattende datangrep, der en rekke personopplysninger kan ha kommet på avveie. Etterforskningen konkluderte med at Russland sto bak dataangrepet. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide var også ute og pekte på Russland.

Også flere norske bedrifter og sykehus er utsatt for større dataangrep det siste året. I januar ble Østre Toten kommune rammet av et såkalt løsepengevirus.

- Det er noen få eksempler som er offentlig kjent, men bak disse få eksemplene er det mange som er rammet, sier kontraetterretningssjef Hanne Blomberg i PST til NRK.

2020: - Spionasje, sabotasje, terror

Da PST la fram sin åpne trusselvurdering i februar i fjor het det at de de største truslene var spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret, digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur, terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi.

Mens PST året i forveien hadde uttalt at ekstrem islamistisk ideologi var en større trussel enn den motivert av høyreekstrem ideologi, vektet de dette likt i trusselvurderingen for 2020. I mellomtiden hadde Norge opplevd et terrorangrep og et drap begått av en norsk høyreekstremist, angrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum 10. august 2019. Gjerningsmannen, Philip Manshaus, ble dømt til 21 års forvaring i juni i fjor.

I oktober i fjor uttalte PST at trusselen fra terror fra ekstreme islamister i Norge er skjerpet, men at trusselnivået fortsatt er moderat.

Fredag ble en 16 år gammel gutt pågrepet og varetektsfengslet mistenkt for terrorplanlegging.

Les også: 16-åring siktet for terrorplanlegging fengslet i to uker

Forsvarsminister og justisminister deltar

Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er mandag til stede under presentasjonen av åpne trussel- og risikovurderinger for 2021. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og justis- og beredskapsminister Monica Mæland vil innlede. Deretter vil sjef for E-tjenesten, viseadmiral Nils Andreas Stensønes, sjef for PST, Hans Sverre Sjøvold, og sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, presentere sine vurderinger rundt aktuelle sikkerhetsutfordringer, melder NTB.

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble