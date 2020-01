PST stanset iransk agent i hagen til norsk familiefar

En norsk mann ble i 2016 oppringt av PST da en iransk agent skal ha tatt seg inn i hagen hans.

Våren 2016 stanset PST en iransk etterretningsagent i hagen til en etnisk norsk familiefar. Det skriver TV 2 søndag. Familiefaren er en sentral person i en pro-israelsk organisasjon i Norge.

- Politiet ringte meg og sa at vi må snakke med deg. Snakke med deg med en gang. Vi kommer hjem til deg. Først et par måneder senere fikk jeg høre at Iran hadde vært på jakt etter meg, sier mannen, som av hensyn til familien ønsker å være anonym, til TV 2 om telefonen fra PST for fire år siden.

Ifølge TV 2 tilhørte den iranske etterretningsagenten den iranske revolusjonsgardens spesialavdeling Quds-styrken. TV 2 skriver at PST spanet på mannen da han landet på Gardermoen april 2016. Agenten skal ha forlatt landet igjen raskt etter at han ble avslørt.

Den norske mannen sier til TV 2 at det er skremmende å tenke på det som har skjedd.

- Særlig når man vet at de har stått bak mange dødelige aksjoner, ikke bare i Iran. Dette er et regime som også dreper sine egne. Hundrevis er drept bare de siste ukene, sier han.

PST bekrefter historien overfor TV 2, og sier de iverksatte forebyggende tiltak etter episoden.

