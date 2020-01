PST vil gjennomføre avhør av den terrorsiktede kvinnen så raskt som mulig

29-åringen er siktet for terrorvirksomhet og risikerer flere år i fengsel.

OSLO (Nettavisen): Natt til lørdag kom den 29 år gamle norsk-pakistanske IS-kvinnen tilbake til Oslo fra Syria. Straks hun landet på Gardermoen ble hun pågrepet av sivilkledd personell fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Vil ikke endre trusselbildet

PST mener ikke at kvinnens hjemkomst vil endre trusselbildet i Norge.

- Vi har en kvinne i varetekt som vi har kontroll på. Vi velger å si at trusselbildet er på det nivået det var før hun kom hjem, sa PST-sjef Hans Sverre Sjøvold under pressekonferansen lørdag ettermiddag.

Trusselbildet er tuftet på en helhet. Sjøvold forklarte at det er flere som sitter i fengsel og slippes ut, og etter hvert vil flere fra IS komme tilbake til Norge.

- De som kommer hjem vil pågripes av PST og det vil iverksettes etterforskning. Vi tar en løpende vurdering av trusselbildet, sa han.

Han la til at PST vet at kvinner har vært en viktig del for å opprettholde kalifatet, og flere kvinner har også deltatt i terrororganisasjoner. Men den norske kvinnens hjemkomst mener de altså ikke påvirker trusselbildet.

IS-KVINNE KOM HJEM: PST-sjef Hans Sverre Sjøvold fortalte om IS-kvinnens hjemkomst på lørdagens pressekonferanse. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Vakthold på Ullevål

Etter kvinnen kom hjem har hun og de to barna hennes oppholdt seg på Ullevål sykehus, hvor de blir fulgt opp.

- I samarbeid med helsevesen og barnevernet har vi laget en plan vi mener er god, for å ivareta barna i en krevende situasjon, sa Sjøvold.

Han påpekte at det ikke er uvanlig at en som er blitt pågrepet av politiet oppholder seg i en helseinstitusjon med vakthold.

Sjøvold kan foreløpig ikke si noe om tilstanden til det syke barnet.

Forberedt på etterforskningen

Kvinnen blir etter planen fremstilt for varetektsfengsling mandag, får Nettavisen bekreftet. Det bekreftet også Sjøvold under pressekonferansen.

- Vi vil forsøke å gjennomføre avhør av henne så snart som mulig, sa han.

Kvinnen er siktet for å ha vært en del av Jabhat al-Nusra, en al-Qaida-tilknyttet gruppe, samt IS i perioden 2013 til 2019. Kvinnen har selv hevdet at hun kun har laget mat, vasket klær og tatt seg av barna.

– Det vi vet, er at kvinnene har vært en viktig del for å opprettholde kalifatet og deltatt i terrororganisasjon, sa Sjøvold.

Han fortalte også under pressekonferansen at PST ikke var helt uforberedt på at kvinnen skulle komme hjem.

- Vi har begynt å forberede oss på etterforskning i denne saken, sa han.

Den terrorsiktede kvinnen og barna hennes to barn ankom like etter kl. 01.30 Ullevål sykehus i Oslo. Ambulansen ble fulgt av en bil fra PST, melder NRK. Kvinnen har en sønn på fem år som muligens er alvorlig syk, og en tre år gammel datter.

SYKT BARN: En norsk IS-siktet kvinne er hentet til Norge fra Syria fordi hun har et sykt barn. Foto: NRK

Dette er siktelsen mot kvinnen

Ambulansen kjørte opp ved sideinngangen til Barneavdelingen. Der ble et av barna båret inn, melder statskanalen.

Deretter kjørte ambulansen videre til sykehushotellet, tett fulgt av sivilt, maskert politi. Flere politibiler står oppstilt utenfor sykehotellet.

Lørdag informerer PST om pågripelsen, og trolig vil PST-sjef Hans Sverre Sjøvold orientere om trusselbildet i Norge.

Kvinnen er siktet for deltakelse i to terrororganisasjoner i Syria. Hun blir trolig framstilt for varetektsfengsling mandag.

Utenriksdepartementet opplyser i en pressemelding natt til lørdag at to norske barn og deres mor har fått bistand til retur fra Syria.

Bastian Vasquez reiste til Syria i oktober 2012. Vasquez er norsk-chilener fra Skien i Telemark som ble drept i Syria.

De tre ble fulgt på reisen til Norge av personell fra Utenriksdepartementet med bistand fra norsk politi.

I fjor høst ble Nettavisen kjent med at kvinnen er siktet for å ha deltatt i de to terrororganisasjonene Jabhat Al Nusra og Islamsk Stat (IS).

Nettavisen får også opplyst at hun er siktet for å ha giftet seg med en person som har sluttet seg til organisasjonen. Mannen hun giftet seg med, og som er far til den fem år gamle sønnen, er avdøde Bastian Vasquez som er fra Skien i Telemark.

Han skal trolig ha dødd i 2015.

En norsk delegasjon var tirsdag i Syria der IS-kvinnen og de to barna ble overlevert til norske myndigheter. Foto: Faksimile

Kvinnen er også siktet for å ha etablert seg i et område kontrollert av en terrororganisasjon sammen med personer som var underlagt kommando av organisasjonen. I dette tilfellet er det ektemannen det dreier seg om.

Kvinnen er siktet for brudd etter straffelovens paragraf 136 a, som omhandler deltakelse i en terrororganisasjon. Øvre strafferamme er seks års fengsel.

En fembarnsmor som var tiltalt etter samme lovbestemmelse ble i mars i fjor dømt til to og et halvt års fengsel for medvirkning i IS.

Advokat Nils Christian Nordhus forsvarer den 29 år gamle kvinnen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (NTB scanpix)

- Barna må skjermes

PST varsler lørdag at de skal holde et pressemøte om pågripelsen klokken 12.30. Kvinnens advokat Nils Christian Nordhus sier at han skal holde pressemøte om saken søndag.

– Bistand til hjemreise ble gitt på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos det ene barnet. Jeg er glad for at vi nå kan avslutte denne krevende konsulærsaken. Jeg takker alle som har bidratt i dette arbeidet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Kvinnen ble pågrepet av påtalemyndigheten umiddelbart etter ankomsten. Barna får helsehjelp og blir fulgt opp av barnevernet, skriver UD.

– Barna fortjener ro og må skjermes. Jeg håper dette respekteres, sier Søreide.

Den 29 år gamle norsk-pakistanske IS-siktede kvinnen og hennes to barn kom til Norge med et fly fra København sent fredag kveld.

Ifølge TV 2 ble kvinnen eskortert av i underkant ti personer fra flyet på Kastrup og til neste fly til Gardermoen.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen hadde besluttet å hente hjem den terrorsiktede, norske IS-kvinnen, hennes fem år gamle sønn og datteren på tre år.

Voldsom misnøye i Frp

Kvinnen reiste til et IS-kontrollert område i Syria i 2013. I løpet av oppholdet fikk hun to barn. Hun og barna har vært internert i den syriske flyktningleiren Al Hol nordøst i Syria i rundt ti måneder.

Kvinnen og hennes to barn var passasjerer på et rutefly fra Arbil i Irak til Wien fredag ettermiddag. Deretter gikk reisen til København og så videre til Oslo.

Både politi, barnevern og helsepersonell var fredag kveld på plass på Gardermoen for å ta imot kvinnen og hennes to barn.

Saken om hjemhentingen av den lille familien har skapt voldsom misnøye i Frp, som nå truer med å gå ut av regjeringen med mindre de får innfridd en rekke nye krav.