Psykiater erkjente straffskyld for besittelse av overgrepsbilder

En psykiater i 50-årene erkjente straffskyld for besittelse av store mengder overgrepsbilder av barn da rettssaken mot ham startet i Oslo tingrett onsdag.

Mannen var i besittelse av over 200.000 datafiler datert så langt tilbake som 20 år da han ble pågrepet i januar i fjor. Onsdag startet rettssaken mot ham i Oslo tingrett. Han erkjente straffskyld etter tiltalen som var tatt ut av statsadvokaten i Oslo, melder NRK.

– Jeg tenkte at så lenge jeg ikke betalte for eller delte materialet, trodde jeg at jeg ikke stimulerte noen makter eller gjorde noen fortred. Jeg har i etterkant skjønt at jeg har «gått i vannet», sa han i retten.

Psykiateren hadde på forhånd bedt gjennom sin forsvarer, advokat Caroline Lødemel, om at rettsforhandlingene skulle gå bak lukkede dører, men tingrettsdommer Nini Ring avslo begjæringen.

– Retten legger avgjørende vekt på sakens art og dens samfunnsinteresse sett i lys av de viktige verv og oppgaver tiltalte har hatt i forhold til sitt arbeid med og for barn og unge gjennom mange år, heter det blant annet i kjennelsen.

I retten fastholdt mannen at han sto for alt han hadde gjort som fagperson gjennom yrket som psykiater, selv om han forstår at funnet av overgrepsmateriellet svekker hans omdømme.

Verken den tiltalte eller forsvareren ville la seg fotografere da de ankom Oslo tingrett onsdag morgen.

Det er satt av bare én dag til saken.

