Psykiater tiltalt for besittelse av overgrepsmateriale fikk nei til lukkede dører 

En psykiater i 50-årene, tiltalt for oppbevaring av store mengder overgrepsbilder, ba om at rettssaken mot ham skulle gå bak lukkede dører, men dommeren sa nei.

Rettssaken mot den tidligere profilerte psykiateren skal starte i Oslo tingrett onsdag, og vil gå for åpne dører.

Det er satt av bare én dag til saken, og mannen har gjennom sin forsvarer, advokat Caroline Lødemel, bedt om at rettsforhandlingene går bak lukkede dører. Beslutningen forelå tirsdag kveld, og tingrettsdommer Nini Ring avslo begjæringen.

– Retten legger avgjørende vekt på sakens art og dens samfunnsinteresse sett i lys av de viktige verv og oppgaver tiltalte har hatt i forhold til sitt arbeid med og for barn og unge gjennom mange år, heter det blant annet i kjennelsen.

Forsvareren ville tirsdag ikke kommentere saken overfor NTB.

20 år

I en fengslingskjennelse fra januar i fjor går det fram at psykiateren i avhør har erkjent skyld.

Ifølge tiltalen som er tatt ut av statsadvokaten i Oslo, skal mannen over en periode på 20 år ha oppbevart store mengder materiale som viser seksuelle overgrep mot barn.

Over 190.000 bilder og 12.000 videofiler med en samlet spilletid på mer enn 4.000 timer er blant beslagene politiet har gjort i saken.

Mannen er også tiltalt for å ha lastet ned overgrepsmateriale fra fildelingstjenester på internett over 29.000 ganger på to år, og for å ha delt overgrepsmateriale med andre.

Spesiell

Politiet har overfor NRK omtalt saken som spesiell ettersom omfanget av det beslaglagte materialet er så stort og at den tiltalte har arbeidet som barne- og ungdomspsykiater mens det straffbare forholdet har pågått.

Da mannen ble pågrepet, varslet politiet Helsetilsynet som reagerte med å frata mannen autorisasjonen som lege.

– Det er ingenting i etterforskningen som gir holdepunkter for at det straffbare forholdet han er tiltalt for, har påvirket arbeidet hans på noen måte. De yrkesmessige konsekvensene er et resultat av Helsetilsynets saksbehandling, sa politiadvokat Johannes Andenæs til VG i januar da tiltalen først ble kjent.

(©NTB)

Mest sett siste uken