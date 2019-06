PU: - Abassi-familiens mor var bevisstløs da hun ble sendt ut av landet

Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser at moren i Abassi-familien var bevisstløs da hun ble sendt til Tyrkia.

Lørdag kveld ankom familien Istanbul, og deretter skulle de videre med rutefly til Kabul.

Dette lot seg imidlertid ikke gjennomføre ettersom moren ble syk. Hun gikk inn i det Politets utlendingsenhet (PU) omtaler som en «bevisstløs tilstand» allerede ved pågripelsen i Trondheim lørdag morgen, og var fremdeles bevisstløs ved ankomst Istanbul.

Les også Frp åpen for å reforhandle asylforliket

PU understreker i en pressemelding at de på forhånd var kjent med at kvinnens helsehistorikk kunne medføre at hun går inn i en bevisstløs tilstand over en viss periode. PU hadde derfor med en lege og en sykepleier ved pågripelsen og fram til familien ankom Oslo lufthavn. På selve flyet var det også med en lege.

I Istanbul ble det vurdert at det ikke var medisinsk forsvarlig å transportere kvinnen videre til Kabul i hennes daværende tilstand. Søndag ettermiddag ble det besluttet å sende henne tilbake til Norge i et charterfly. Hun ankom søndag kveld, og følges nå tett opp av helsevesenet.

I pressemeldingen uttrykker PU forståelse for at dette har vært belastende for kvinnen og hennes barn, men mener det var riktig å forsøke å gjennomføre uttransporteringen og at den har vært foretatt på en forsvarlig måte.

PU understreker også at uttransporteringen av de tre barna ikke er avbrutt. To av dem er myndige, noe som gjør det mulig å gjennomføre en tvangsretur til Afghanistan.

(©NTB)