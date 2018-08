Pual Manafort kjent skyldig på åtte av 18 tiltalepunkter

Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort er funnet skyldig.

Juryen i saken mot Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort har kjent ham skyldig på åtte punkter av tiltalen, men ble ikke enige om de resterende ti.

Juryen har sittet med de 18 tiltalepunktene i fire dager, men klarte bare å bli enige om en kjennelse for åtte av dem. Dommeren i saken varsler at han vil erklære behandlingen av de resterende ti punktene for ugyldig, og saken må dermed behandles videre i rettssystemet for å belyse skyldspørsmålet ytterligere.

Manafort er dømt for fem tilfeller av skattesvindel, to tilfeller av banksvindel og for ikke å ha oppgitt en utenlandsk bankkonto, skriver New York Times.

Allerede tidligere tirsdag varslet juryen de hadde problemer med å komme til enighet om alle punktene, og spurte dommeren om hvordan de i så fall skulle fylle ut jurydokumentene.

Manafort (69) var tiltalt for å ha skjult flere titall millioner kroner som han skal ha mottatt for politiske konsulenttjenester i Ukraina.

69-åringen møter i retten som følge av Russlands-etterforskningen til Mueller, en gransking som Trump stadig omtaler som en heksejakt.

At Manafort etter alle solemerker blir dømt i saken viser at spesialetterforsker Robert Mueller, som leder granskingen av det såkalte Russlandsporet, har klart å overbevise juryen. Dette tross flere måneder med bombardement fra president Donald Trump og hans støttespillere om at saken ikke har hold i virkeligheten.

