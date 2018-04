En tysk domstol har besluttet at Carles Puigdemont kan løslates mot kausjon mens det avgjøres om han skal utleveres til Spania.

Domstolen i delstaten Schleswig-Holstein i Tyskland har satt en rekke vilkår for løslatelsen av den tidligere katalanske regionslederen Carles Puigdemont, deriblant en kausjon på 75.000 euro som tilsvarer 719.000 norske kroner.

Spania har siktet Puigdemont for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler. Den tyske domstolen opplyser at den ikke vil ta stilling til anklagene om oppvigleri og opprør fordi man etter tysk lov må ha utøvd vold for å kunne siktes for dette punktet. Domstolen vil derfor basere avgjørelsen om å utlevere Puigdemont til Spania på siktelsen om misbruk av offentlige midler.

Puigdemont ble pågrepet ved den dansk-tyske grensen 25. mars, på vei fra Finland til Belgia. Han har sittet i tysk varetekt siden.

(©NTB)

