Puigdemont lover å ikke overgi seg

I en uttalelse via sin advokat sier Catalonias pågrepne eks-president Carles Puigdemont at han aldri vil overgi seg og at han vil fortsette kampen.

Catalonias tidligere president Carles Puigdemont fikk tirsdag besøk av sin advokat, Gonzalo Boye, i fengselet i Tyskland.

Etter besøket hadde advokaten med seg en beskjed fra sin klient:

– Han sa at han aldri vil overgi seg og at det er hans melding til det katalanske folk. Han sa også at folket har rett til å uttrykke sitt ønske om en uavhengig republikk i Catalonia, sier Boye.

Han understreket samtidig at ekspresidenten også har uttrykt sin fulle tillit til det tyske rettssystemet.

– Han ba meg også si at han vil fortsette å kjempe, og at dette kommer til å bli en lang kamp, men at han vil seire, sier advokaten.

Puigdemont ble søndag pågrepet av tysk politi mens han var på vei fra en foredragsrunde i Finland til Belgia, der han bor i selvvalgt eksil. Pågripelsen kom etter at spanske myndigheter fredag utstedte en internasjonal arrestordre på ham.

Sentralmyndighetene i Madrid vil nå begjære ham utlevert til Spania. Her er Puigdemont tiltalt for oppvigleri, underslag og opprør i forbindelse med katalanernes forsøk på å løsrive seg fra Spania.

