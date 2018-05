Puigdemont sier nei til comeback som Catalonias leder

Catalonias avsatte president Carles Puigdemont sier han ikke vil bli utnevnt til leder i regionen og viser til press fra Spanias regjering.

I en videomelding sendt fra Tyskland foreslår Puigdemont den politiske nykommeren Quim Torra som sin etterfølger.

Allierte katalanske separatister sa sist uke at de ville prøve å få Puigdemont gjeninnsatt senere i mai etter at regionforsamlingen vedtok reformer som kunne latt ham bli president uten å være til stede i landet.

Regjeringen i Madrid opplyste onsdag at de vil blokkere et nytt forsøk fra katalanske separatister på å gjeninnsette Puigdemont.

Puigdemont er fortsatt i Tyskland etter at han ble pågrepet der i mars som følge av en europeisk arrestordre utstedt fra Madrid. Spanske myndigheter har etterlyst ham.

Catalonia gjennomførte 1. oktober i fjor folkeavstemning om uavhengighet, til tross for at spanske myndigheter på forhånd gjorde det klart at en slik avstemning var grunnlovsstridig.

Folkeavstemningen ga flertall for løsrivelse, og regionforsamlingen fulgte senere opp med å erklære uavhengighet. Forsamlingen ble da avsatt av den spanske regjeringen, og det ble utstedt arrestordre på Puigdemont og andre katalanske ledere. De anklages for oppvigleri og opprør.

Puigdemont søkte tilflukt i Belgia, og var på vei tilbake dit fra en reise i Finland da han ble pågrepet i Tyskland 25. mars. Den katalanske ekspresidenten ble løslatt mot kausjon ti dager senere.

