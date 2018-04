Puigdemont vil forhandle med Spania

Catalonias tidligere regionpresident Carles Puigdemont sier han vil forhandle med Spania, som har etterlyst ham for oppvigleri og misbruk av offentlige midler.

Puigdemont ble pågrepet ved den dansk-tyske grensen den 25. mars, på vei fra Finland til Belgia, men ble løslatt mot kausjon fredag.

Tysklands justisminister Katarina Barley mente at dette var en helt riktig beslutning, en uttalelse Spanias utenriksminister Alfonso Dastis kaller uheldig.

Under en pressekonferanse i Berlin lørdag lovet Puigdemont å bli værende i Tyskland til tysk rettsvesen har avgjort om Spanias krav om utlevering skal etterkommes.

– Politiske fanger

Han ba videre Spania om «å respektere demokratiet og internasjonale avtaler» og rette seg etter FNs resolusjoner ved å løslate det han omtalte som politiske fanger.

Puigdemont tok også til orde for forhandlinger med den spanske regjeringen, «basert på gjensidig respekt», med henvisning til Catalonias mislykkede forsøk på løsrivelse fra Spania.

Catalonia gjennomførte 1. oktober i fjor folkeavstemning om uavhengighet, til tross for at spanske myndigheter på forhånd gjorde det klart at en slik avstemning var grunnlovsstridig.

Arrestordre

Folkeavstemningen ga flertall for løsrivelse, og regionforsamlingen fulgte senere opp med å erklære uavhengighet. Forsamlingen ble da avsatt av den spanske regjeringen, og det ble utstedt arrestordre på Puigdemont og andre katalanske ledere.

Puigdemont søkte tilflukt i Belgia, men ble pågrepet av tysk politi i forrige måned.

Påtalemyndigheten i den tyske delstaten Schleswig-Holstein mener Puigdemont bør utleveres til Spania, og spørsmålet er nå til behandling ved en tysk domstol.

