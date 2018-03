Putin åpen for å møte Trump

Russlands president Vladimir Putin er åpen for å møte sin amerikanske kollega Donald Trump, til tross for masseutvisningene av russiske diplomater.

– Det avhenger av hva amerikanerne foretar seg, men Russland er åpne for et slikt møte, sier Dmitrij Peskov, en talsmann for den russiske presidenten, under en pressekonferanse onsdag.

Uttalelsen kommer i etterkant av en uke der EU, Ukraina og USA har utvist et stort antall russiske diplomater. For USAs del omfatter masseutvisningen 60 diplomater, deriblant tolv fra Russlands FN-delegasjon i New York.

Bakgrunnen for utvisningene er nervegiftangrepet i Salisbury i Storbritannia den 4. mars, et angrep russerne nekter for å stå bak. Russland har varslet at de kommer til å utvise like mange diplomater som antallet utviste russiske diplomater.

