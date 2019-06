Putin går ut mot Vestens innvandringspolitikk

Russlands president Vladimir Putin kom lørdag med en ny bredside mot vestlig liberalisme. Han mener det skader folks interesser å ta imot migranter.

Etter G20-møtet i Osaka sa Putin at valget av Donald Trump i USA og tilbakegangen for de tradisjonelle partiene i Vest-Europa skyldes at folk er skuffet over tradisjonell liberalisme.

Han kritiserte også at vestlige land de siste årene har tatt imot hundretusener av migranter fra andre verdensdeler. Han viste forståelse for at mange reagerer på flyktningstrømmen.

– Folk lever i sitt eget land, i tråd med sine egne tradisjoner. Hvorfor skulle dette skje dem, sa han.

Det er ikke bare Trump som har møtt Kim Jong-un. Se Putins møte her:

På pressekonferansen svarte han også på kritikk fra sangeren Elton John, som anklaget Putin for falskhet etter at han kritiserte vestlig søkelys på LGBT-rettigheter. Han var også kritisk til at russiske sensorer kuttet ut partier fra filmen Rocketman om homofil sex.

Putin hevdet at det russiske forbudet mot «LGBT-propaganda» rettet mot unge har som mål å beskytte dem mot aggressiv misjonering fra LGBT-samfunnets side.

– La en person bli voksen først før han tar et valg. La barna være i fred, sa han.

Han understreket samtidig at homofile respekteres i Russland så lenge de ikke driver med propaganda mot unge, men internasjonale rettighetsgrupper sier at propaganda-loven har bidratt til fiendskap og trakassering av homofile.

