Putin har invitert Trump til Moskva

President Vladimir Putin har invitert president Donald Trump til Moskva neste år, ifølge Kreml.

Putins talsmann Dmitrij Peskov opplyste fredag at den russiske presidenten ønsker at Trump skal delta på den store feiringen i Moskva neste år som markerer 75-årsdagen for slutten på andre verdenskrig.

Ifølge Peskov var Trump «positiv» til invitasjonen da de to presidentene møtte hverandre fredag i forbindelse med G20-toppmøtet i Osaka i Japan, og talsmannen fortalte videre at en formell invitasjon vil bli sendt til Det hvite hus om kort tid.