Putin: Russiske myndigheter har godkjent koronavaksine

Russland har laget en vaksine mot covid-19 som er godkjent av landets helsemyndigheter, ifølge president Vladimir Putin. Eksperter er skeptiske til meldingen.

Putin sier at han håper vaksinen snart kan masseproduseres, og at man tar sikte på å starte distribusjon 1. januar.

– Vi må organisere masseproduksjon av vaksinen slik at alle som ønsker det, kan få nyte godt av våre forskeres framskritt, sier Putin, ifølge Vesti News.

– Vaksinasjon må utelukkende være frivillig, sier den russiske presidenten videre.

Putin framholder at den nyutviklede vaksinen er grundig testet og har vist seg å gi varig immunitet mot koronaviruset.

Første godkjenning

Under et regjeringsmøte i Kreml tirsdag bekreftet han at en av døtrene hans allerede har fått vaksinen. Han sa at hun er i fin form og ikke har kjent noen bivirkninger.

Russiske myndigheter har tidligere gjort det klart at helsearbeidere, lærere og andre risikogrupper vil stå først i køen når vaksineringen starter.

Russland er det første landet som godkjenner en vaksine mot koronaviruset, som til nå har krevde nærmere 740.000 liv i verden.

WHO skepktiske

Da Verdens helseorganisasjon (WHO) ble konfrontert med de russiske meldingene om store vaksineframskitt tidligere i august, mante de til forsiktighet.

– Det er etablert praksis og retningslinjer ute. Enhver vaksine eller medisin til dette formålet må selvfølgelig gå gjennom alle de forskjellige utprøvingene og testene før det gis grønt lys til produksjon, sa WHO-talsmann Christian Lindmeier.

Folkehelseekspert Lawrence Gostin ved Georgetown University i USA sa at han var bekymret for at Russland «kuttet svingene» i vaksineutviklingen.

WHO: Fase 1

Da WHO 31. juli offentliggjorde en liste over vaksinekandidater som er under utvikling, var den såkalte Gamaleja-kandidaten, som russiske myndigheter tidligere har sagt var langt på vei i utviklingen, oppført i fase 1 – det vil si innledende testing på mennesker.

Testprosessen har tre ledd, og seks andre internasjonale vaksinekandidater er i fase 3 – storskalatesting på mennesker.

Det er uklart om det er Gamaleja-vaksinen Putin sikter til tirsdag.

– Fra tid til annen kunngjør forskere at de har funnet noe, som selvfølgelig er flotte nyheter. Men det er en stor forskjell mellom å finne tegn til at en vaksine virker, og å faktisk gå gjennom alle stadiene, sa Lindmeier.

