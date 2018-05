Putin tatt i ed for sin fjerde presidentperiode

Vladimir Putin lovet å gjøre alt for Russland da han ble tatt i ed for sin fjerde periode som president.

– Jeg regner det som min plikt og mitt livs mål å gjøre alt som er mulig for Russland, sa Putin (65) mandag under en seremoni i Kreml hvor han holdt hånden på den russiske grunnloven.

Putin har gjenopprettet Kremls faste grep om det russiske samfunnet siden han kom til makta for 18 år siden.

Presidentvalget i mars endte med brakseier for den sittende presidenten, som innkasserte nesten 77 prosent av stemmene. Oppslutningen var over sju ganger så høy som hans nærmeste konkurrent.

Valgobservatører fra OSSE uttrykte bekymring over det politiske klimaet i Russland, der opposisjonen har begrensede muligheter til å nå fram. Fusk under selve valget var imidlertid ikke et omfattende problem, ifølge OSSE-observatørene.

Putin har sittet som president siden 2000 med unntak av en periode på fire år da han var statsminister. Nå tar han fatt på en ny seksårsperiode som president.

– Som statsleder vil jeg gjøre alt jeg kan for å styrke Russlands makt og velstand, sa presidenten under seremonien hvor han ble tatt i ed i en overdådig utsmykket sal i Kreml.





