Putin tror på rask «løsning» i Hviterussland

Presidentene Vladimir Putin og Aleksandr Lukasjenko har drøftet uroen i Hviterussland. De føler seg angivelig trygge på at situasjonen snart blir normalisert.

– Begge parter ga uttrykk for tillit til at alle problemene som har oppstått, snart vil bli løst, heter det i en uttalelse fra Kreml etter lørdagens telefonsamtale.

Tidligere på dagen hevdet Lukasjenko at protestene i Hviterussland også utgjør en trussel mot Russland.

President Aleksandr Lukasjenko under et møte fredag som angivelig dreide seg om bygg- og anleggsbransjen i hovedstaden Minsk. Foto: Belta / AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

– Aggresjonen mot Hviterussland er under utvikling. Vi trenger å kontakte Putin, Russlands president, slik at jeg kan snakke med ham nå, sa presidenten under et regjeringsmøte.

I Hviterussland har det vært omfattende demonstrasjoner og sammenstøt med politiet etter det omstridte presidentvalget i landet forrige helg.

(©NTB)

Les også: Russland: – Har startet produksjon av koronavaksine