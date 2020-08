Putin: Villig til å hjelpe Hviterussland militært

Russlands president Vladimir Putin sier han er villig til å hjelpe Hviterusslands leder Aleksandr Lukasjenko i tråd med en militæravtale mellom landene.

Budskapet ble formidlet av Putin i en telefonsamtale med Lukasjenko søndag, ifølge en uttalelse fra Kreml, som siteres av nyhetsbyrået Reuters.

I uttalelsen hevdes det også at Hviterussland er utsatt for ytre press.

I Hviterussland har det vært store protester og sammenstøt med politiet i etterkant av det omstridte presidentvalget i landet forrige helg.

Talte til sine tilhengere

Landets mangeårige president Aleksandr Lukasjenko oppfordret til forsvar av landet da han talte til sine støttespillere i sentrum av hovedstaden Minsk.

– Jeg ba dere ikke komme hit for å forsvare meg, men for første gang på et kvart århundre for å forsvare landet og dets uavhengighet, sa presidenten søndag.

Busser har fraktet Lukasjenko-tilhengere inn til byen, melder BBC. Her har de vist sin støtte til den omstridte presidenten som har sittet med makten i Hviterussland siden 1994.

Den siste uken har det vær flere store demonstrasjoner mot den sittende presidenten, etter at han ble gjenvalgt. Foto: Vasily Fedosenko (Reuters/Scanpix)

Planlagt demonstrasjon

Det er kommet meldinger om offentlig ansatte som angivelig har fått ordre om å delta i støttemarkeringen.

Senere på dagen planlegger Lukasjenkos motstandere en demonstrasjon som de håper blir en av de største så langt.

