- Putins luksuseiendom utstyrt med do-børster til 7000 kroner per stykk

Se elitens elleville «korrupsjonsluksus»: - Veldig sannsynlig at påstandene er riktige og sanne, sier Russland-ekspert.

Se video med bilder fra luksuspalasset under:

Til tross for giftmordforsøk og nå sist fengsling, makter den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj (44) likevel å være en brysom torn i øyet på Russlands president Vladimir Putin. Forrige uke slapp han en bombe rett i fanget på Putin.

Navalnyj skapte store overskrifter verden over da han ble forgiftet og dermed forsøkt drept i august i fjor. Mye peker i retning av at det angivelig var russiske myndigheter som sto bak anslaget mot Kreml- og Putin-kritikeren.

Navalnyj ble etter hvert evakuert til Tyskland, der han fikk medisinsk behandling på en klinikk i Berlin.

44-åringen ble straks lagt i jern og anholdt på flyplassen da han vendte tilbake fra Berlin til Moskva for halvannen uke siden. Nå sitter han fengslet på en anstalt i utkanten av Moskva.

- Avdekker Puntins luksuspalass

Navalnyj er ikke bare en brysom opposisjonspolitiker, men han står også bak stiftelsen FBK, som driver med omfattende korrupsjonsgranskning i Russland.

Navalnyj og antikorrupsjonsstiftelsen FBK offentliggjorde forrige tirsdag en video som angivelig viser president Vladimir Putins privateide palass ved Svartehavet.

FBK kaller palass-avsløringen for deres største granskning noensinne.

- Jeg tror at det er veldig stor sannsynlighet for at det som framkommer i videoen er riktig og sant. Det kan selvfølgelig være enkelte detaljer som ikke stemmer. Men FBK har gjort en imponerende jobb, sier Russland-ekspert og seniorforsker ved NUPI, Jakub M. Godzimirski, til Nettavisen.

Fakta om Aleksej Navalnyj * Russisk regimekritiker og blogger (44) med millioner av følgere på Twitter og YouTube. Utdannet jurist. Gift og tobarnsfar. * Startet i 2007 en antikorrupsjonskampanje ved å kjøpe seg inn i statskontrollerte selskaper for å kunne stille kritiske spørsmål på generalforsamlingene. * Har organisert en rekke demonstrasjoner mot president Vladimir Putin. * Ekskludert fra det liberale partiet Jabloko i 2008, der han hadde vært aktiv siden 2000, anklaget for å skade partiet med sine nasjonalistiske tendenser. * Leder for det lille Partija Progressa – Fremskrittspartiet – siden opprettelsen i 2013. * Fikk 27 prosent av stemmene ved borgermestervalget i Moskva i september 2013. * Har vært pågrepet og dømt for underslag og for deltakelse i ulovlige demonstrasjoner flere ganger. * Ønsket å stille som presidentkandidat og utfordre Putin i valget i 2018, men kandidaturet ble ikke godkjent. * Nominert til Sakharovprisen i 2019. * 20. august i fjor ble han akutt syk på et passasjerfly på vei fra Sibir til Moskva. To dager senere ble han evakuert til Berlin etter kraftig vestlig press. * Tester har vist at han ble forgiftet med nervegiften novitsjok. * 17. januar ble Navalnyj pågrepet da han vendte tilbake til Russland. (Kilde: NTB, Store norske leksikon, Wikipedia)

- Palass til 12 milliarder

Luksuseiendommen skal være verdt om lag 1,4 milliarder dollar, noe som tilsvarer tolv milliarder kroner. Palasset har alt fra en innendørs ishockeybane til et privat teater og et kasino. I tillegg består eiendommen av flere vingårder. Til sammenligning er arealet på hele eiendommen 39 ganger større enn fyrstedømmet Monaco.

Selve palasset er på svimlende 17.691 kvadratmeter, og har elleve soverom, ifølge CNN som viser til FBKs palass-video.

Videoen har ligget ute på YouTube en snau uke og har i skrivende stund blitt sett 91 millioner ganger.

Den snaut to timer lange videoen gir seerne et detaljert innblikk på innsiden av luksuspalasset. FBK skal ha fått tilgang til interiørbilder og plantegninger fra underleverandører som var involvert i byggingen av palasset. FBK har også utviklet tredimensjonale modeller av palassets interiør.

«Det er som en egen stat innenfor en stat hvor den evige tsaren hersker. Det er bygget på en måte sånn at den er utilgjengelig fra land, sjø og luft. Tusenvis av folk jobber der, og de får ikke lov til å ha med seg mobil med kamera. Men vi skal ta en titt på innsiden,» sier Navalnyj i videoen.

Las Vegas-kasino, spa og tyrkisk dampbad

Ifølge plantegningene består palasset av elleve soverom, en rekke stuer og spisestuer, et privat teater, et Las Vegas-aktig kasino, to spa, et tyrkisk dampbad (hamam) og et bakeri.

Rommene er utsmykket med fløyel, frodige tepper, marmorgulv, søyler og takdekorasjoner som gir assosiasjoner til de kongelige palassene i St. Petersburg.

FBK skal også ha fått tak i en detaljert oversikt over innkjøpt inventar, som blant annet luksuriøse italienske designmøbler - inkludert et bord til 56.000 dollar (477.000 kroner) og en sofa til 27.000 dollar (230.000 kroner).

Finansiert med korrupsjonspenger?

Navalnyj og antikorrupsjonsstiftelsen FBK hevder i videoen at palasset er finansiert med korrupsjonspenger som stammer fra avtaler gjort mellom Putin og russiske oligarker. President Putin avviser imidlertid påstanden om at han eier et palass ved Svartehavet.

- De gjentar en gammel historie. Det var vel i 2017 eller 2016, hvis jeg ikke tar helt feil, at det for første gang ble nevnt et såkalt palass tilhørende Putin i Gelendzjik. Dette er ikke sant. Det eksisterer ikke noe palass. Han eier ikke noe palass, sier Putins talsperson Dimitrij Peskov til CNN.

- Det er bare rykter, og det var noen uenigheter mellom eierne av disse eiendommene, men det finnes ingen forbindelse til president Putin, sier Peskov.

NUPI-forsker Godzimirski sier en ikke kan utelukke at luksuspalasset er finansiert med korrupsjonspenger.

- Jeg har sett filmen to ganger. De har brukt data fra blant annet offentlige registre og andre kilder, og klart å identifisere forskjellige eierforhold. Dette er et spørsmål om hvordan man definerer korrupsjon, men mye tyder på at det er misbruk av offentlige midler til dette formålet. Samtidig må man være klar over at denne filmen også har til hensikt å undergrave Putins politiske legitimitet. Denne filmen vil ikke velte regimet, men den vil kunne undergrave noe av den politiske legitimiteten, sier Godzimirski.

- Det er opplagt at dette er en del av en politisk maktkamp, og som man sier, «i krig og kjærlighet er alt tillatt, og sannheten er krigens første offer». Men ingen betviler at korrupsjon er et stort problem i Russland, og at Putin selv er involvert i dette. Det har blitt bekreftet mange ganger at folk i hans næreste krets har beriket seg på offentlige midler og gjort strålende karrierer under Putin som president. Alle som jobber med denne typen problemstillinger er klar over dette, sier Godzimirski.

Do-børste til drøyt 7000 kroner

FBK har også brukt en drone til å filme eiendommen fra luften. Eiendommen har også en utendørs hockeybane, en egen kirke og et drivhus på vanvittig 2500 kvadratmeter.

Eiendommen er godt sikret med vakthold og flere kontrollposter. Det er også innført flyforbudssone i luftrommet over eiendommen.

Det spilles til og med klassisk musikk på eiendommens vingårder. Den klassiske musikken skal visstnok være en viktig bidragsyter til å gjøre druene ordentlig modne.

Vingårdene er også utstyrt med luksuriøse toaletter, som skal være utstyrt med toalettbørster med en stykkpris på 850 dollar (7.250 kroner) og toalettpapirholder til en verdi av 1250 dollar (10.700 kroner), ifølge CNN som gjengir påstandene til FBK.

Vingårdene skal ifølge FBK være Putins «veldig kostbare hobby».

Navalnyj har tråkket på noen tær

- Hva tror du blir konsekvensene for Navalnyj, Godzimirski?

- Navalnyj vil nok sitte innesperret en viss tid, men hvor lenge, er usikkert. Jeg tror han har tråkket på noen tær, og det vil kunne koste ham dyrt. Men dette ble på en måte utløst av forgiftningsforsøket i fjor. Han har lagt fram en slags dokumentasjon på at det var FSB-agenter som sto bak (FSB er tidligere KGB red.anm.), og at det ikke var noe oppgjør mellom kriminelle bander, men en opposisjonspolitiker som ble utsatt for et attentat av russisk etterretning. Det er også en del av denne historien, sier Godzimirski.

