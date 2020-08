R-tallet: Nye FHI-modeller nedjusterer spredningen betydelig

Mente spredningen var på nivå med mars - nå har de ombestemt seg.

I starten av august slapp Folkehelseinstituttet en ny rapport som sa at det såkalte R-tallet var økt til 0,89 som et snitt fra 11. mai.

Gikk man mer inn i detaljene for det tallet, kunne man se at de antok at R-tallet for de siste par ukene av juli hadde økt massivt og nærmet seg 2,5 - omtrent det samme nivået som i begynnelsen av mars før tiltak ble innført.

Kraftig endring av anslagene

I en ny rapport publisert torsdag ettermiddag har FHI revidert de anslagene betydelig.

FHI har nedjustert anslagene for smittespredningen i slutten av juli betydelig. Grønn farge angir konfidensintervallet (usikkerheten).

I stedet for å anslå R til å ligge på rundt 2,5 i denne perioden, ligger nå anslagene på rundt 1,3 - litt høyere enn den var i begynnelsen av juni.

Introduserer et nytt R-tall

Den nye rapporten introduserer også et nytt R-tall (R4) som gjelder fra 1. juli, i stedet for 11. mai som tidligere.

Reproduksjonstallet R sier noe om hvor mange nye som blir smittet av en som allerede er smittet.

Ifølge beregningene ligger det på 0,98, men de opplyser at usikkerheten er svært stor. De antar at det er omtrent like stor sannsynlighet for at tallet er over og under 1.

Modellen tar ikke inn over seg smittespredningen de siste to ukene, fordi modellen i stor grad baserer seg på sykehusinnleggelser.

Ifølge en annen rapport er R-tallet klart størst i Oslo, med 1,87 - mens den er minst i Trøndelag.

R-tallet på fylkesnivå i forskjellige perioder av pandemien. Foto: (FHI)

- Situasjonen forverrer seg

Selv om tallene i rapporten er revidert ned, skriver FHI likevel at situasjonen er en forverring.

- Sammenlignet med forrige ukes rapport, viser modellene våre samlet en forverring av situasjonen og økt smitte, skriver FHI.

De antar også at situasjonen vil forverre seg de neste tre ukene og at Norge kan komme over nivået for hva Norge definerer som rødt land, med over 20 smittede per 100.000 innbygger om et par uker.

Forbedring i smittetall

Samme dag som den nye rapporten kom, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet at andelen av de som tester positivt på koronatester er på tilbaketog. Dette skjer etter et par uker med stadig flere og en større andel som har testet positivt.

Av de som har tatt og fått svar på prøver i denne uken, er det 90 som har testet positivt og 20.017 personer som har testet negativt.

Det betyr at 0,45 prosent av testene er positive.

Hele forrige uke som helhet hadde 0,9 prosent positive tester.

I tillegg er det en nedgang i antall koronapasienter på norske sykehus. Torsdag er det tolv pasienter som er innlagt på sykehus med bekreftet koronasmitte. Det er tre færre enn dagen før.

