Racingbil kjørte inn i tre - en person fløyet til sykehus

En racerbil har kjørt inn i et tre på Sundvoldmoen i Krødsherad. To personer skal være moderat skadd.

Saken oppdateres.

Det melder Sør-Øst politidistrikt på Twitter.

Det er to personer på henholdsvis 22 og 42 år som er involvert i ulykken. De ble behandlet av ambulansepersonell på stedet før de ble sendt videre til sykehus. Én av de skadde ble sendt med luftambulanse til Drammen sykehus, og den andre ble kjørt med ambulanse til Ringerike sykehus.

Begge de to involverte skal være moderat skadd.

Klokken 14.56 melder politiet at luftambulansen har landet på stedet, og at de to som har vært i bilen blir sett til at ambulansepersonell.