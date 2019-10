Radioresepsjonen bommer grovt

Jeg tror ikke at Sagen er rasist, og jeg tror ikke han mener det satiriske notatet han leste opp. Det er ikke der min kritikk ligger.

Sagaen som Sagen. Det er det Hans Petter Sjøli i VG kaller sitt forsvarsskriv (?) til og om Tore Sagen.

For de som enda ikke har fått med seg hva saken handler om, så er det altså at Tore Sagen, i Radioresepsjonen 29. oktober, leste opp et notat som en del av spalten Flauhetskonkurransen. Sagen innleder med at han har skrevet notatet, men at det ikke var ment for publikasjon. Han sier også at han mener og står for notates innhold, at det kun er skrevet for han selv, men at hans kone er også enig i det som står der. So far so good. Vi som lytter skjønner at dette ikke er et ekte notat. Det er tull. Humor. We get it. Eller?

Sagen innleder med noen få setninger om klima, at Greta Thunberg har aspergers og bør beskyttes mot og fra seg selv. Deretter går han videre til å snakke om rase. Han benytter seg av ordet «negre» gjentatte ganger.

«Jeg mener at n*** er dårligere mennesker enn hvite fordi det var ikke så lenge siden de var jegere og sankere på savannen i Afrika - en tilværelse i det moderne vesten krever komplekse kognitive evner enn å jakte ned en gnu. Derfor klarer n** seg dårligere. N*** ligner mer fysisk på aper enn de hvite gjør noe som skulle tyde på at n*** og aper er mer like enn oss på andre måter. Nesten all kriminalitet som foregår her i Norge begås av n*** særlig voldsforbrytelser som ran, drap, voldtekt osv....når n*** bryter loven burde de sendes tilbake til Bongoland der de kommer fra. Haaaaaadet bra n***. Vi har ikke bruk for dere her. Norge for nordmenn!»

Jeg er en av dem som, på tross av å ikke være fast lytter av RR, kjenner godt til både Radioresepsjonen og Tore Sagen som komiker, radiopersonlighet og skuespiller. Jeg har, som så mange andre poengterer i sine innlegg, inntrykk av Sagen som en ålreit type. Jeg tror ikke at Sagen er rasist, og jeg tror ikke han mener det satiriske notatet han leste opp. Det er ikke der min kritikk ligger.

Min kritikk kommer av at en så erfaren trupp som RR kan velge å gå for en så motbydelig retorikk. Motbydelig ikke fordi jeg ikke eier humor. Motbydelig fordi vi lever i en tid der et utall mennesker faktisk mener dette. Og for å si det som det er – når du i ettertid må forklare din satire i så stor grad som underholdningsavdelingen i dag har måttet gjøre? Da har du bomma. Grovt. Dette er ikke kritikk av Tore Sagen som person. Det er kritikk av en form for humor som jeg mistenker går rett hjem hos feil folk. De som faktisk mener det som Sagen leser opp. De som sitter i bilen på vei fra jobb og nikker anerkjennende. De som syns det er jævlig morsomt fordi de faktisk mener det er sant.

Etter innslaget sier RR-medlem Bjarte Tjøstheim at han helst ikke ville ha det med i programmet – dette er ikke noe man spøker med. Spøken er absolutt en del av en større kontekst og ja, jeg er en av de som mener at en kan tulle med (nesten) alt. Men for å gjøre det, må det gjøres på en særdeles skarp, tydelig og intelligent måte. En må sørge for at alle får med seg hele konteksten. Denne gangen bommer RR grovt. Sketsjen er hverken skarp, tydelig (nok) eller intelligent. Den er tuftet på en farlig retorikk som blir mer og mer stuerein, og den lefler med et tankesett som er alt annet enn humoristisk.

Retorikk har makt, og dette er en form for retorikk som svært mange finner problematisk – med rette.