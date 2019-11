Radioresepsjonen-innslag opp i Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet har mottatt rundt 100 klager på et innslag på radioprogrammet Radioresepsjonen.

Torsdag morgen samles NRKs klageorgan Kringkastingsrådet til møte. Det er kommet 213 henvendelser til rådet i denne perioden.

Omtrent halvparten av disse er klager på Radioresepsjonens såkalte «Flauhetsbarometer». Innslaget vakte kraftige reaksjoner da det gikk på lufta, og ble til slutt fjernet fra NRKs plattformer. Fjerningen var på initiativ fra programlederne selv.

Flesteparten av klagerne mener at innslaget var rasistisk. Klagerne karakteriserer blant annet innslaget som «kvalmt og respektløst», «sjikane» og omtaler ytringene som «svært skadelige».

Rådet har også mottatt 17 henvendelser med støtte til programleder Tore Sagen og resten av Radioresepsjonen.

De to andre sakene handler om bruken av ordet «dverg» i TV-serien Exit, og et avpublisert leserinnlegg hvor en psykolog anklaget Anita Krohn Traaseth for omsorgssvikt. NRK fjernet kronikken etter omtrent en time, fordi den ble «for spisset» og for personrettet. Det sa redaktør for NRK Ytring, Kyrre Nakkim, til Dagbladet.