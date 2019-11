Rådmann vil spare penger ved å fjerne gullklokka til langtidsansatte

Gullklokker gis til ansatte i kommunen etter 25 år, som en påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Nå vil rådmannen i Stange fjerne gaven for å spare penger.

– Jeg synes egentlig dette er litt smålig. Det er en fin tradisjon til de som har stått i jobben i 25 år. Jeg blir lei meg hvis jeg ikke får den nå, sier Vigdis Fjæstad Engeskaug som jobber som kokk på Ottestad bo- og servicesenter, og som etter planen skal få klokke neste år, til NRK.

Rådmannen ønsker å frigi 250.000 kroner per år til det trange kommunebudsjettet ved å droppe utdelingen av klokker fra neste år. Klokkene utgjør 0,15 promille av det totale budsjettet på 1,6 milliarder kroner.

Les også Kommuner svir av penger og låner til pipa. Her sløser de verst

Økonomisjef Torill Synnøve Hoel i Stange kommune forteller til Hamar Arbeiderblad , som først omtalte saken, at rådmannen også har foreslått flere mindre spiselige og uspiselige kuttforslag. Hun poengterer at alle steiner er snudd i budsjettforslaget.

– Hvis Stange skal ha netto driftsresultat null i løpet av planperioden må vi ned 44 millioner på driften. Vi har ikke råd til gullklokker, sier hun.

Til NRK forteller rådmann i Stange, Kaia Eide Dørum, at hun forstår at det er et upopulært forslag, og at det ikke må forstås som hun ikke ser betydningen av jobben de ansatte gjør.

Det er kommunestyret i Stange som til syvende og sist avgjør om gullklokkene vil bli delt ut også neste år.