Raja fikk beskjed om å ta med seg «IS-barna og reise og ryke» - slik svarer han

Raja: – Etisk, moralsk og humanitært rett å hente hjem norske barn fra «fengselsleirer»

– Som land bør vi jobbe etter prinsippet «barnets beste», skriver Venstres Abid Raja på Facebook.

– Norge har lært en del om de såkalte «tyskerbarna». Barn er aldri skyldige i foreldres handlinger. Og som land bør vi jobbe etter prinsippet «barnets beste». Det er derfor både etisk, moralsk og humanitært rett å hente hjem norske barn fra «fengselsleirer», skriver Venstres Abid Q. Raja i et Facebook-innlegg torsdag.

Raja åpnet onsdag for at alle IS-barna bør hentes hjem, også hvis det innebærer at en mor som har tilsluttet seg en terrororganisasjon, da kommer til Norge. Det fikk fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp til å tenne på alle pluggene. «Raja kan ta med seg resten av Venstre og IS-barna og reise og ryke», skriver Persen i et innlegg på Facebook.

Les også: Venstre-topp ut mot Frp: - Ikke gunstig å drive politikk basert på trusler

Persen lenker samtidig til et annet Facebook-innlegg fra en Frp-politiker fra Eidsvoll, der Raja kalles for islamist.

Raja viser i sitt innlegg på Facebook torsdag til at alle partiene på Stortinget, utenom Frp, mener at Norge bør hente hjem barna. Han synes derfor det er rart at han blir kalt islamist.

– Islamisten Mohyeldeen Mohammad ble av Høyesterett dømt til 2,5 års fengsel for terrortrusler mot meg. Så mener enkelte i Frp at jeg er islamist! Det fordi at jeg sier at Norge bør hente hjem alle norske barn, skriver Raja.

(©NTB)