Raja skal lede internasjonal ekspertgruppe mot terror

Venstres Abid Raja skal lede en internasjonal antiterrorgruppe.

Det skriver VG torsdag. Ekspertgruppen består av politikere som skal forebygge og bekjempe ekstremisme og terrorisme i regi av OSSE (Organisasjon for sikkerhet og samarbeid i Europa).

Raja ble utnevnt som medlem av gruppen i fjor, etter å ha deltatt på et møte i Wien.

presidenten for den parlamentarisk forsamling i OSSE, George Tsereteli beskriver Raja som en brobygger.

– Jeg er svært glad for at Abid Raja har sagt ja til å ta på seg ledervervet i denne viktige gruppen. Han er veldig aktiv, full av energi og har stor innsikt i problemstillingene som gruppen jobber med, sier presidenten for den parlamentarisk forsamling i OSSE, George Tsereteli, til VG.

Abid Raja selv sier til avisen at han kjenner på et stort ansvar etter å ha blitt tildelt ledervervet.

– Jeg har blitt tildelt stor tillit, og føler på de store forventningene og ansvaret. Europa har slitt med ekstremisme, og selv om antall angrep og forsøk på terror har gått ned, så må vi ikke tro at vi har bekjempet ekstremismen i Europa og OSSEs området, sier Raja.