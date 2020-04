Raketter har truffet amerikansk base i Afghanistan

IS skal ha tatt på seg ansvaret for avfyringen.

Fem raketter har blitt skutt mot og truffet en amerikansk base i Afghanistan, det melder Reuters.

Ingen skal være drept i angrepet.

- Fem raketter ble avfyrt mot Bagram flyplass i dag tidlig, skriver NATO-ledet Resolute Support på twitter.

IS sier i en uttalelse at deres krigere hadde en landingsplass for helikopter som mål for angrepet, det skriver The Daily Telegraph.