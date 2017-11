Rand Paul overfalt av naboen – brakk seks ribbein

Senator Rand Paul ble påført seks ribbeinsbrudd da han ble lagt i bakken av naboen sin før helgen. Angrepet skal ikke ha vært politisk motivert.

Søndag omtalte den republikanske senatoren hendelsen som «uheldig», og talsmannen hans sa det sto bra til med Paul. I en oppdatering på Twitter opplyser han derimot at legene har funnet seks brukne ribbein og at han har vann i lungene.

– Takk for all støtten, skriver Paul i meldingen.

Skadene kan bety at Paul ikke får vært til stede mens hans republikanske kolleger i Senatet jobber for å få gjennomført en større skattereform. Gruppeleder Mitch McConnell tror på sin side at Paul kan være tilbake i hovedstaden allerede tidlig i neste uke.

Politiet i Pauls hjemstat Kentucky sier de rykket ut etter melding om et overfall. Senatorens 59 år gamle nabo skal ha tatt løpefart og taklet Paul bakfra og lagt ham i bakken. Paul hadde på seg hørselvern etter å ha kjørt gressklipper og hørte ikke at naboen kom løpende bak ham.

59-åringens advokat sier det er snakk om en dagligdags krangel og understreker at det ikke ligger noe politisk motiv bak det som skjedde.

Paul tilhører den såkalte Tea Party-bevegelsen i det republikanske partiet og var en av 17 kandidater som kjempet om den republikanske nominasjonen før fjorårets presidentvalg. Han trakk seg fra valgkampen i februar.

