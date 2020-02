Ranet bensinstasjon med pistol og kniver

Politiet jakter på to gjerningsmenn i 20-årene som stakk fra stedet i en liten, hvit elbil etter ran i Skien.

Sørøst politidistrikt ble varslet om ran av en bensinstasjon på Tollnes i Skien klokka 04.36 torsdag. Meldingen gikk ut på at det var to ranere og at de var bevæpnet med pistol og kniver.

Ranet ble meldt av en kunde og et vitne som kom inn på bensinstasjonen, melder Telemarksavisa.

Da politiet ankom stedet hadde ranerne forlatt stedet i bil. Det ble funnet pistol og noen kniver. Ingen ble fysisk skadd under ranet, og det er foreløpig uklart hva som er stjålet, melder politiet på Twitter.

I en oppdatering klokka 06.14 melder Sørøst politidistrikt at gjerningspersonene er unge menn i 20-årene, en med afrikansk og en med nordisk utseende.

Ranerne skal ha stukket fra stedet i en hvit elbil, en Volkswagen e-up, ifølge politiet.

Operasjonsleder Øystein Eikedalen ved Sørøst politidistrikt opplyser til Telemarksavisa at ingen av de ansatte skal ha kommet fysisk til skade, men at ranerne skal ha vært truende.