Rapport: - 202 år til full likestilling

Verdens økonomiske forum (WEF) har satt et tidsperspektiv på når vi har full likestilling. Det vil ta tid.

Verdens økonomiske forum (WEF) lager jevnlig trendrapporter som tar temperaturen likestilling verden over.

Her er det store forskjeller, og Norge og nabolandene står helt øverst på lista over land med mest likestilling. I Vest-Europa beregner man at full likestilling kan oppnåes innen 61 år, og har er det Island, Norge, Sverige og Finland som leder an med de fire øverste plassene globalt.

Kanskje mer overraskende, er at de neste topp-plasseringene innehas av Nicaragua og Rwanda, og at Danmark kommer helt ned på 13. plass. Totalt er 149 land mer i rangeringen. Helt nederst kommer Jemen, Pakistan, Irak og Syria.

LIKESTILLING: Det er store forskjeller mellom ulike regioner i verden. Her er et estimat over hvor lang tid det vil ta å få full likestilling i de ulike regionene. Foto: (WEF)





Økonomi tar lengst tid

WEF måler likestilling innen politikk, økonomiske muligheter, utdanning og helse. Det er store forskjeller innen de ulike områdene. Totalt regner man med full likestilling om 108 år, selv om spesielt et område vil ta lenger tid.

Det største gapet i dag, finner vi på den politiske arena. Globalt er det fortsatt menn som styrer. Her er likestilling målt til 22 prosent, men det er progresjon og gapet er beregnet å være lukket innen 107 år.

KJØNNSGAPENE: Her ser du kjønnsindeksen fordelt på økonomi, utdanning, helse og politikk, samt en total indeks. De viser at politikk har det største gapet, mens helse og utdanning har små forskjeller. Foto: (WEF)

Det er likestilling innen økonomiske muligheter man mener det vil ta lengst til å redusere gapet mellom menn og kvinner til null - altså 202 år. Nettavisen har tidligere skrevet at innen økonomi, ser vi forskjeller også i Norge.

Store forskjeller mellom land

- Basert på dagens status og trendene observert de siste 12 årene, vil det ta 202 år å stenge gapet, står det i rapporten.

RANGERT: Norge er rangert som nummer 2 på lista til Verdens økonomiske forum over verdens mest og minst likestilte land. Foto: (WEF/Nettavisen)

Når det gjelder utdanning og helse, er gapet langt mindre. Rapporten slår fast at innen utdanning vil gapet være tettet innen 14 år. Noen få land henger etter.

- Kjønnsgapet har blitt redusert med et gjennomsnitt på 96 prosent, men for å oppnå full likestilling, krever det å tette store regionale forskjeller og forbedre deltakelsen til både menn og kvinner i høyere utdanning i mange land, står det i rapporten.

