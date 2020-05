Rapport: Barnevernet støttet familier som ønsket å sende barn på koranskole

Barnevernet får kritikk i en ny rapport om norsk-somaliske familier som sendte barna sine på koranskoler i Somalia.

Rapporten ble laget etter at NRK i 2017 avslørte at barn ble sendt på koranskoler i Somalia.

– Vi har sett at barnevernet i noen tilfeller støttet familier som ville sende barna sine til koranskoler i Somalia. Vi anbefaler en styrket innsats, noe som krever kompetanseheving i barnebortføringssaker, sier forsker Anja Bredal ved Nova til NRK. Hun har ledet ekspertgruppen som nå har lagt fram sin rapport for regjeringen.

Ekspertgruppen sier at langsiktig forebygging, og samarbeid mellom ulike institusjoner og hjemmet, er for dårlig.

Bredal etterlyser blant annet beslaglegging av pass i de tilfellene der risikoen er tilstede for at barn skal etterlates mot deres vilje i utlandet. I januar kom en rapport som viste at over 415 barn og unge ble etterlatt i utlandet mot sin vilje i perioden 2016 til 2018.

– Dette er historier som viser at vi ikke har vært gode nok. Dette vil være viktig dokumentasjon for barnevernet til forbedre seg, sier barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (KrF). Han sier at ansatte i barnevernet skal få økt kompetanse, slik at de ser alvoret i disse sakene.