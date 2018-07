Rapport: Forslag om skuddpremie på villsvin

En absolutt geografisk grense for villsvin og skuddpremie på dyrene er blant forslagene for å holde bestanden nede i Norge. Det kommer fram i en ny rapport.

Ifølge Nationen er rapporten « Villsvin – problem for mange, nytte for få » laget av Agri Analyse på oppdrag fra Norges Bondelag, Norsvin og Animalia. Rapporten tar blant annet for seg problemene som villsvin skaper i Sverige.

– Man må lage noen absolutte grenser som sier hvor denne arten ikke skal være. En fordel er at villsvinene i Norge har kommet inn fra sørøst, og der har vi Haldenvassdraget som går nord-sør og skrår ut til Halden. Det er en naturlig linje, og selv om villsvin kan svømme, har vassdraget fungert som en naturlig barriere, sier daglig leder Christian Anton Smedshaug i Agri Analyse.

Han anbefaler en grense som ikke suggeflokker med unger skal få etablere seg vest for her i landet.

Ifølge Smedshaug er effekten på jordbruket den største ved å få inn villsvin, blant annet for potet- og grønnsaksåkere. For gressproduksjon er forurensning av fôr et problem, ifølge analysesjefen. Han trekker også fram ødelagte hager, parker og kirkegårder som problemer. Dessuten forårsaker villsvin trafikkulykker.

(©NTB)

Mest sett siste uken