Rapport: Idlib-provinsen blir ubeboelig i årevis

Kampene nordvest i Syria har gjort store områder ubeboelige. Det viser en ny rapport som bygger på satellittbilder.

Nesten hver tredje bygning i Syrias Idlib-provins har enten fått betydelige skader eller er lagt i grus, slår rapporten fra The Harvard Humanitarian Initiative's Signal Program fast.

Det går fram av analyser av satellittbilder tatt av byer, landsbyer og flyktningleirer i det som inntil nylig var Syrias siste opprørskontrollerte provins.

Toppmøte om Idlib

Russlands president Vladimir Putin møter torsdag sin tyrkiske motpart Recep Tayyip Erdogan for samtaler om situasjonen i Idlib-provinsen.

Bakteppet for møtet i Moskva er spenningen nordøst i Syria, der Russland støtter syriske regjeringsstyrker og Tyrkia støtter syriske opprørere. Både Putin og Erdogan har signalisert at de håper å komme til enighet om en ny avtale som kan redusere volden i Idlib.



Offensiv mot opprørere

Syriske regjeringsstyrker med russisk flystøtte innledet i desember en offensiv mot opprørerne for å ta kontroll over Idlib, som fra før huset over 3 millioner internflyktninger fra andre deler av landet.

Nesten hver tredje bygning i Syrias Idlib-provins har enten fått betydelige skader eller er lagt i grus, ifølge en ny rapport. Bildet viser en gutt som fjerner en død kylling etter et luftangrep 28. februar. Foto: Umit Bektas (Reuters)

- Nærmest umulig å vende tilbake

De siste kamphandlingene har drevet nærmere 1 million mennesker på flukt nordover mot Tyrkia.

– Innbyggerne i de fleste av disse områdene flyktet før eller under offensiven, og ødeleggelsen av hjem og vital infrastruktur vil i den nærmeste framtid gjøre det nærmest umulig for familiene å vende tilbake, heter det i rapporten, som er utarbeidet i samarbeid med hjelpeorganisasjonene Save the Children og World Vision.

En teltleir for internt fordrevne syrere fyller deler av et fotballstadion i Idlib. Foto: Aaref Watad (AFP)

Jevnet med jorda

Analysen av satellittbildene viser landsbyer som er jevnet med jorda, og flyktningleirer som er etablert på jorder der det tidligere ble dyrket mat.

- Skoler og sykehus er bombet, og de mange flyktningene er nå fanget under svært vanskelige forhold i en stadig krympende enklave, heter det i rapporten

Området som fortsatt kontrolleres av tyrkiskstøttede opprørere og militante islamister, er omtrent på størrelse med Mallorca, slås det videre fast.

Måneder og år

– Selv med det beste scenarioet, som er en øyeblikkelig våpenhvile, vil det ta måneder om ikke år å gjenreise den ødelagte infrastrukturen og gjenopprette tillit slik at disse menneskene tør å reise hjem, sier Joelle Bassoul i Save the Children.

En granskingskommisjon etablert av FNs menneskerettsråd la mandag fram en rapport som anklager regimestøttede styrker for å angripe sivil infrastruktur for å jage innbyggerne på flukt og gjøre det enklere å gjenerobre områder militært.

– Regjeringsvennlige styrker har angrepet sivil infrastruktur, blant annet spesielt beskyttede objekter, heter det i granskingsrapporten.

– Som et resultat ble sivile områder gjort ubeboelige, blant annet byene Maaret al-Numan og Khan Sheikhoun, slås det videre fast.

Møte i Moskva

Tyrkia har sendt flere tusen soldater over grensa og støtter flere opprørsgrupper i Idlib, og over 50 tyrkiske regjeringssoldater er drept i kamper mot syriske og syriskstøttede styrker den siste måneden.

