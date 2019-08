Rapport: Kina kan knuse USA i Asia på få timer

En ny rapport fra United States Study Center ved Universitetet i Sydney hevder Kina er i stand til å overvinne amerikanske militærbaser i Asia i løpet av få timer.

Rapporten Averting Crisis: American strategy, military spending and collective defence in the Indo-Pacific advarer om at USAs forsvarsstrategi i Indokina-regionen står overfor en uhørt krise og at de kan slite med å forsvare sine allierte mot Kina.

Ifølge rapporten innebærer dette at Australia, Japan og andre amerikanske allierte trenger en militæropptrapping i regionen, og må vurdere økt samarbeid med USA for å sikre sin egen sikkerhet.

Presisjonsmissiler

Rapporten viser til at Kina har gjort formidable militære framskritt i regionen sammenlignet med USA, spesielt innen raketter.

- Kina har utplassert et formidabelt utvalg av presisjonsmissiler og andre forsvarssystemer for å undergrave USAs militære overlegenhet, lyder rapporten.

Nesten alle amerikanske militærinstallasjoner i Vest-Stillehavet, samt tilhørende militærinstallasjoner til allierte, kan «gjøres ubrukelige av presisjonsangrep i de første timene av en konflikt,» lyder rapporten.

Kinas utenriksdepartement opplyser til CNN at de ikke har sett rapporten, men understreker at kinesernes fører en defensiv forsvarspolitikk. Pentagon har ikke uttalt seg om rapporten.

- Kan tape mot Kina

Dette er ikke første gang at det kommer en rapport som antyder Kinas militære overlegenhet i regionen. Kommisjonen for nasjonal forsvarsstrategi overleverte en rapport til Kongressen i fjor høst, som slo fast at «USAs forsvar kan lide et uakseptabelt høyt tap», og «kan slite med å vinne og muligens tape en krig mot Kina eller Russland».

I den årlige rapporten til USAs forsvarsdepartement står det at Kina er i ferd med å bli den «framragende makten i Indokina-regionen».

Ifølge Pentagon-rapporten har Kina 2000 kortdistanse- og mellomdistansemissiler som kan treffe mål i vann og på land som kan brukes i en slikt eventuelt scenario.