Rapport: Ukrainsk fly forsøkte å vende tilbake til Teheran

Det ukrainske flyet som styrtet i Iran onsdag, forsøkte å vende tilbake til Teheran og var i brann før det traff bakken, viser en foreløpig granskningsrapport.

Det er iranske luftfartsmyndigheter som torsdag la fram den foreløpige rapporten.

De iranske etterforskerne sier at flygerne ikke tok kontakt med flygeledere for å få hjelp. De fastslår også at flyet var i full fyr rett før det styrtet, og at det oppsto en massiv eksplosjon da flyet traff bakken.

Dette er i tråd med en video publisert av det iranske nyhetsbyrået ISNA onsdag som viser et brennende objekt på himmelen og en påfølgende eksplosjon. Det er ikke bekreftet at videoen viser flyet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj opplyste torsdag at ukrainske etterforskere har ankommet Iran for å bistå iranerne. Han sier også at han planlegger å ringe sin iranske motpart Hassan Rouhani for å snakke om styrten og etterforskningen.

Flyet fra Ukraine International Airlines styrtet like etter avgang fra den internasjonale flyplassen i Teheran tidlig onsdag morgen. Det var av typen Boeing 737–800 og knapt fire år gammelt. Alle de 176 personene om bord omkom.

De såkalte svarte boksene med ferdskriver og taleregistrator er funnet, men Iran har sagt at de ikke vil la amerikanske Boeing få undersøke dem, slik det er vanlig at flyprodusenter får gjøre etter ulykker.

Ulykkesflyet var en 737-800-maskin, forløperen til 737 MAX-flyet som ble satt på bakken i fjor etter to ulykker i Etiopia og Indonesia der 346 mennesker mistet livet.

