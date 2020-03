Rapporter fra Italia: - Vi nærmer oss bristepunktet

KAOTISK: Innbyggere flere steder i Italia begynner nå å bli desperate i jakten på mat og penger. Her protesterer slektinger av innsatte i et fengsel utenfor Roma mot nye koronavirus-regler. Foto: NTB, scanpix

Rapporter fra Italia melder om at situasjonen for innbyggerne forverres dag for dag.

Politiet i Italia sliter flere steder i landet med å kontrollere innbyggerne. Rapporter og videoer viser nå at desperate mennesker stjeler mat fra supermarkeder, og at tålmodigheten under nedstengningen av landet nå er i ferd med å snu om til desperasjon. Ifølge Sky News ber nå flere italienere om hjelp fordi de begynner å gå tom for penger og mat. Direktestudio: Alt om koronakrisen Landet, som har vært episenteret for koronaviruset i Europa, er nå inne i sin tredje uke med såkalt lockdown, og fremdeles rapporteres det om flere hundre koronarelaterte dødsfall hver dag. Lørdag kveld bikket Italia 10.023 korona-dødsfall totalt. Totalt i verden er det over 30.000 døde, mens over 664.000 er bekreftet smittet. I en av videoene som sirkulerer på sosiale medier tordner en far mot myndighetens restriksjoner. - Vi har allerede vært innelåst i nesten 20 dager, og vi nærmer oss bristepunktet. Se på datteren min, (som i videoen spiser på et brød) om få dager vil det være barn som ikke har muligheten til å spise. Tro meg, dere vil angre på dette, for det kommer en revolusjon, sier mannen i videoen. I ISOLASJON: En italiensk far advarer om at det kan ende med en revolusjon om situasjonen i landet fortsetter som nå. Foto: Skjermdump Les også: New Yorks ambulansetjeneste nærmer seg bristepunktet Les også: Så lenge tror nordmenn vi må leve med epidemien Fremdriften med å få stoppet virusspredningen går sakte i Italia. Håp og tro blant befolkningen svinner i flere områder hen og flere mener at den økonomiske kostnaden nå begynner å bli enda mer akutt. Flere steder sør i Italia skal det tydelig være eksempler på at folk er desperate. En mann i Puglia-regionen skal ha ropt etter politiet fordi banken var stengt og mannen kunne dermed ikke få utbetalt morens pensjon, som er familiens eneste inntekt for øyeblikket, rapporterer Sky News. Også i Palermo på Sicilia har politiet rykket ut til rapporter om folk som skal ha stjålet mat på det lokale supermarkedet. Ifølge Sky News skal ordføreren ha fortalt at kriminelle gjenger utnytter den vanskelige situasjonen og egger opp til vold. Det første smittetilfellet av korona i Norge ble påvist 26. februar. Så langt er 23 personer døde av viruset og totalt 4 048 bekreftet smittet per 29. mars klokken 11. MYE Å GJØRE: Politiet i Italia sliter med å holde ro og orden i landet. Foto: NTB, Scanpix