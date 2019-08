Ras stenger E16 mellom Voss og Bergen

Ras og rasfare stenger veier på Vestlandet. Uvær har skapt trøbbel for togtrafikken.

E16 ved Bolstad på Voss i Hordaland er torsdag morgen stengt på grunn av ras og blir trolig stengt i flere timer, melder Vegtrafikksentralen vest-

Fylkesvei 314 Bergsdalen er også stengt på grunn av ras, mens fylkesvei 7 ved Folkedal i Granvin er stengt på grunn av rasfare. Samtidig melder veivesenet i meldingen klokka 06.12 at riksvei 13 ved Teigen nå er åpen igjen etter at den har vært stengt på grunn av rasfare.

Ved 03-tiden natt til torsdag meldte Vegtrafikksentralen at fylkesvei 49 Vikøyvegen i Kvam kommune er stengt på grunn av flom.

18.000 lyn

Natt til torsdag er det registrert over 18.000 lyn over Østlandet. Uværet har skapt betydelig trøbbel for togtrafikken, melder NTB.

Det kraftige tordenværet hadde torsdag klokka 05.30 stort sett passert Buskerud og Vestfold og var på vei videre nordøstover inn i Oslo, Akershus, Oppland og Hedmark. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

Sørlandsbanen stengt

Bane Nor melder torsdag morgen om flere stengte og berørte strekninger: Sørlandsbanen er stengt mellom Kongsberg og Drangedal på grunn av strømproblemer og vanskelige værforhold og det er forsinkelser på Rørosbanen ved Rena. Videre er det forsinkelser på Dovrebanen ved Stange-Tangen og på Østfoldbanen Halden-Moss-Mysen-Ski-Oslo.

Gardermobanen er stengt mellom Eidsvoll og Lillestrøm, hovedbanen er stengt mellom Jessheim og Dal.

I forbindelse med de store vannmengdene er et bolighus evakuert i Kvam, melder NTB. Det var varslet store mengder nedbør natt til torsdag og på dagtid torsdag.

- Huset er ikke værende i, og to personer som er evakuerte. Vi har ikke vært inne i det, men det er sagt at vannet fosset gjennom det, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til Bergensavisen.

På nettsiden vegvesen.no kan du se hvilke veier som er stengt. Torsdag morgen er E16 mellom Voss og Bergen stengt på grunn av ras. Det samme gjelder sideveien fylkesvei 314 på strekningen Dale-Bulken. Foto: Faksimile (Statens vegvesen)

