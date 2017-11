Rasende Bob Geldof: - Gi tilbake Nobels fredspris

Bob Geldof leverer tilbake en pris i protest, og mener samtidig at Aung San Suu Kyi bør gi tilbake Fredsprisen sin.

Artisten og aktivisten Bob Geldof har valgt å levere tilbake prisen «Freedom of the City of Dublin»» fordi den myanmarske lederen Aung San Suu Kyi også har fått tildelt samme pris.

Aung San Suu Kyi har blitt kraftig kritisert for hennes manglende vilje til å reagere på forfølgelsen av den muslimske minoriteten rohingyaene i Myanmar.

Forfølgelsen av rohingyaene har ført til at 600.000 mennesker har blitt drevet på flukt fra Myanmar til Bangladesh siden august.

Geldof er blant Suu Kyis, etter hvert, mange kritikere. Mandag trappet Geldof opp på rådhuset i Dublin for å levere tilbake prisen.

- Jeg er her for å snakke om folkemord, massedrap og voldtekter og misbruk av barn, sa Geldof, ifølge Sky News.

- Vi trodde hun var en ting, og vi ble narret. Hun burde gi tilbake Nobels fredspris, hun burde levere tilbake Freedom of the City-prisen og kanskje hun burde stille i domstolen i Haag, sa Geldof.

- Tjenerinne for folkemord

I en tidligere uttalelse sier Geldof at han ikke ønsker å bli assosiert med «en som er involvert i etnisk rensing og en tjenerinne for folkemord», og leverer derfor tilbake prisen, som også Aung San Suu Kyi har fått tildelt tidligere.

Bandet U2 har også sluttet seg til kritikken av Suu Kyi. «Volden og terroren som blir påført rohingyaene, er grusomheter som må stansens. Tiden er overmoden for at hun reiser seg opp og snakker ut,» skrev bandet på sin hjemmeside i helgen.

Satt i husarrest

Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris i 1991, men satt i husarrest og kunne dermed ikke motta prisen personlig i Oslo rådhus. Hun fikk imidlertid holdt sitt nobelforedrag i Oslo i 2012, etter at hun ble løslatt fra mangeårig husarrest.

Suu Kyi ble tildelt Nobels fredspris for sin ikke-voldelige kamp for demokrati og menneskerettigheter i Myanmar

Myanmars leder, Aung San Suu Kyi.

- Bør fratas fredsprisen

Kritiske røster har tidligere krevd at Nobelkomiteen tar tilbake prisen fra Suu Kyi. Flere hundre tusener har også signert et opprop på internett, hvor det kreves at Suu Kyi fratas Nobels fredspris.

Nobelkomiteen har imidlertid uttrykt at det er uaktuelt, ettersom verken Nobels testamente eller Nobelstiftelsens statuetter åpner for at en pris kan trekkes tilbake.

FN mener rihongyaene er blant verdens mest etterfulgte minoriteter. Nylig påsto FN at myanmarske soldater har systematisk gjengvoldtatt rohingya-kvinner.

- Jeg har hørt grusomme historier om voldtekt og gjengvoldtekt som har resultert i at flere kvinner og jenter har dødd, sier ekspert Pramila Patten, spesialutsending for FNs generalsekretær, melder NTB.

Fakta: Fakta om rohingyaene

* Muslimsk folkegruppe i det buddhist-dominerte Myanmar. Holder til i de vestlige delene av landet, spesielt i delstaten Rakhine, som grenser til Bangladesh. * FN anslo før krisen at det var 800.000 rohingyaer i Myanmar, mens andre opererer med tall opp til 1,3 millioner. Totalt teller de over 2 millioner. * Rohingyaenes opprinnelse er omstridt. De mener selv at de nedstammer fra muslimske handelsfolk som slo seg ned i regionen for 1.000 år siden og innfødte som konverterte til islam. * Myndighetene mener rohingyaene er ulovlige innvandrere fra Bangladesh. * Rohingyaene er ifølge FN en av verdens mest forfulgte minoriteter. De nektes statsborgerskap i Myanmar, utsettes ofte for tvangsarbeid, har ikke rett til å eie land og har begrensede rettigheter på mange andre områder. * Siden 25. august har over 600.000 rohingyaer flyktet fra Myanmar til Bangladesh etter en offensiv fra regjeringsstyrker i delstaten Rakhine. Fra før bodde det om lag 400.000 rohingyaer i flyktningleirer i Bangladesh.

Ordknapp Suu Kyi

Rohingyaene er i all hovedsak drevet på flukt fra den myanmarske delstaten Rakhine. Suu Kyi besøkte delstaten i begynnelsen av november.

- Hun sa bare tre ting til folk. De må leve i fred, myndighetene er der for å hjelpe dem, og at de ikke skal krangle seg imellom, sa Chris Lewa, som var til stede på vegne av gruppen Arakan Project som følger utviklingen i Rakhine, til Reuters, melder NTB.

