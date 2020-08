Samferdselsministeren er forundret over byrådslederen.

Tirsdag fikk statlige myndigheter den nødvendige lånegarantien fra et flertall i Viken fylkesråd, som gir grønt lys for bygging av nye E18 vest for Oslo.

Nå lover samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) full fart i byggingen.

- Bygging av ny E18 vest for Oslo er snart i gang etter at det i går ble klart at Viken og Bærum stiller med garanti, skriver Hareide på Facebook.

Les også: Ap og Sp sikrer flertall for E18-utbygging i Viken – MDG og SV går ut av fylkesrådet

Hareide går samtidig til kraftig angrep på byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo:

- Dette mener Raymond Johansen (Ap) er «bare trist» og at det setter Oslopakke 3-samarbeidet i fare. Det forundrer meg av flere grunner, sier han.

REAGERER: Byrådsleder Raymond Johansen og byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, mener begge at det er svært uheldig at det nå skal bygges en ny E18 fra Oslo til Bærum. Foto: (NTB scanpix)

- Oppfordret til å bryte avtale

Johansen og hans rødgrønne byråd, har vært sterkt imot E18-planene.

- Jeg tror historien vil vise at dette motorveiprosjektet er fortidens svar på en av fremtidens store utfordringer. Det å gjøre et motorveiprosjekt i Asker og Bærum til en av hovedprioriteringene i det norske samferdselsbudsjettet i 2020, er bare trist, sa byrådslederen i en kommentar til Nettavisen tirsdag, om garantien fra Viken.

Han viste til at E18-garantien vil gi en «massiv økning» i bompenger, at det vil gi dårligere byluft og økte klimautslipp - og la skylda på Hareide:

- Det var han som koblet E18-utbygginga og Fornebubanen med hverandre, og sa at det ikke blir noen bane om ikke veien også bygges. I realiteten har Hareide oppfordret lokalpolitikere til å bryte samferdselssamarbeidet som har tjent Oslo-regionen godt siden 1980-tallet, de såkalte Oslopakke-avtalene, sa Johansen.

Også Oslos miljø- og samferselsbyråd, Lan Marie Berg, raste etter E18-vedtaket - og kalte det tidenes miljøsvik.

SNART BYGGESTART: Prislappen for ny E18 mellom Lysaker og Ramstadsletta i Bærum er anslått å bli på nærmere 17 milliarder kroner, og strekningen er 4,4 kilometer lang.

- Virker som om de har glemt

Hareide slår tilbake med å vise til prosjektet som skal bygges, «er tilpasset alle krav MGD og Ap har hatt gjennom forhandlingene».

- E18 har vært en del av Oslopakke 3, som både Oslo og Viken har skrevet under på tidligere, så sent som i 2016. Likevel unner de ikke Bærum å få på plass et prosjekt som har vært planlagt og betalt bompenger for i årevis, skriver han i innlegget, og legger til:

- Det virker som Johansen har glemt hva det har gjort for Oslo sentrum at E18 ble lagt under bakken der. Det har gitt muligheter for et nesten bilfritt sentrum og en ny bydel i Bjørvika. Nå vil de rødgrønne også gjøre det samme med motorveien ved Filipstad, men altså ikke i Bærum. Det er et paradoks, sier han.