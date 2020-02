Raser etter sexklubb-aksjonen

Politiet slo til mot sexklubben - det får PolyNorge til å reagere.

Klubbens hjemmesider reklamerte med «Gangbang-kveld» fredag i et boligstrøk i Vestfold. Sent fredag kveld gikk politiet og representanter fra flere etater til direkte aksjon mot sexklubben.

Ifølge klubbens nettsider skal det ha vært 10 kvinner og 50 menn til stede ved forrige «gangbang».

Tove Møller i Sør-Øst politidistrikt fortalte til avisen at de ville få klarhet i om de kvinnelige deltakerne var med frivillig eller om det kunne være snakk om hallikvirksomhet eller prostitusjon:

– På bakgrunn av anmeldelsen av Club4 i Trondheim, for hallikvirksomhet, så ville vi finne ut om noen av kvinnene fikk betalt, og hvorvidt det foregikk hallikvirksomhet eller prostitusjon, sa Møller til avisen etter at aksjonen var over etter cirka halvannen time.

Gatemagasinet Sorgenfri og Nettavisen avslørte i januar at det over lengre tid er blitt gjennomført sextreff med unge jenter mot betaling i Trondheim, i regi av Club4-sjef Tom Ketil Krogstad.

Politiet i Trøndelag gikk ut og ba om tips om sexklubben i Trondheim etter at artiklene ble publisert.

Det er altså anmeldelsen av Trondheimsklubben som førte til aksjonen i Vestfold fredag kveld.

– Helt latterlig

Lynn Myrdal, talsperson for organisasjonen PolyNorge, reagerer sterkt på gårsdagens aksjon:

– Hvorfor er det bare fokus på hvorvidt damene er der frivillig? Ingen spør om mennene er det. Det er et kvinnesyn som er helt latterlig, og som baserer seg på fordommer om sexlyst, sier hun til Nettavisen.

Dagbladet pratet med flere av personene som var til stede, blant dem et ektepar fra Oslo-området som har vært gift i 20 år. Kvinnen i forholdet forteller at særlig hun og de andre kvinnene som var inne i klubben fikk ekstra oppmerksomhet fra politiet:

– De ville forsikre seg om at vi var her frivillig. Og det er vi. Mannen min og jeg er her fordi vi liker sex, og fordi vi liker å ha sex med andre, sier hun.

På klubbens egne sider skriver arrangørene at det «som alltid» er damene som setter føringer for hvordan de vil ha det, og at det ikke er «fritt frem» selv om en dame vil ha mange menn på en kveld, og legger til: «nei er nei».

– Huleboernivå

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. De skriver på sine sider at «nordmenn lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll» og at foreningen ble opprettet for å gi individer som ikke føler de passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, en stemme.

– Antakelsen om at noen kvinner ikke selv kan ønske en slik opplevelse ligger på huleboernivå i forhold til kvinnesyn, sier Myrdal til TV 2.

Det var ikke PolyNorge som sto bak arrangementet i Vestfold, men Myrdal sier hun kjenner godt til poly- og swingersmiljøet i Norge, og at hun ikke kjenner til arrangementer der det er snakk om ufrivillig aktivitet:

– Hvis politiet virkelig hadde et ønske om å forsikre seg om disse tingene, så synes jeg det er en langt bedre metode å ha en kontakt og dialog med klubben og kvinnene enn å drive maktmisbruk på denne måten, sier Myrdal til kanalen.