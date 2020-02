Raser mot sikkerhetskontrollen: – Vet jeg ikke ser urnorsk ut, men jeg er drittlei

NRK-profilen har fått nok av det han kaller «en praksis basert på hudfarge».

Programleder Fredrik Solvang går hardt ut mot sikkerhetskontrollen på norske flyplasser for det han mener er «en praksis basert på hudfarge». Han hevder han regelmessig og i en årrekke har blitt tiltalt på engelsk.

Avinor beklager Solvangs opplevelser og lover å rydde opp i praksisen umiddelbart.

– Drittlei av å bli snakket til på engelsk

I en rekke innlegg på Twitter utbroderer NRK-profilen sine opplevelser i sikkerhetskontrollen på norske flyplasser.

– Kjære Avinor. Jeg vet jeg ikke ser urnorsk ut, men jeg er bare så j*** drittlei av å bli snakket til i sikkerhetskontrollen på engelsk som den eneste i køen, raser Solvang.

– Dere kan bomme like mye på meg som på en latvisk prostituert, men hun tiltales på norsk fordi hun er hvit. Slutt! Nå!

Solvang presiserer at poenget med sammenligningen er at han mener det er like forutinntatt å tro at han ikke kan norsk, som at en latvisk kvinne er prostituert.

– Prøv på norsk først i Norge

Han mener de som opplever det han kaller «godmodig rasisme» neppe gidder å si ifra, fordi det er så bagatellmessing sammenlignet med det de ellers opplever, men at praksisen har foregått i lang tid.

– Sånn har det vært i en årrekke på de fleste flyplasser, bare så du vet, legger han til.

Solvang understreker at dette ikke handler om hvorvidt noen burde kjenne ham igjen, men om en uheldig praksis som rammer alle uten hvit hudfarge.

– Jeg tilgir dem at de ikke ser på NRK, men en praksis basert på hudfarge på norske flyplasser, bør opphøre umiddelbart. Enten engelsk til alle eller norsk til alle.

Han foreslår også en enkel løsning på problemet.

– Prøv på norsk først i Norge. En enkel regel.

– Sånn skal vi ikke ha det

Kommunikasjonsjef i Avinor Joachim Westher Andersen sier til Nettavisen at selskapet legger seg flat og vil ta dette opp med Nokas umiddelbart.

- Det er ikke noen heldig situasjon hvis det stemmer at han blir tiltalt på engelsk hver gang han reiser. Det skal ikke være sånn, sier han

– Dette tar vi med Nokas og vi har snakket med de ansvarlige allerede.

Det er Nokas som bemanner sikkerhetskontrollene ved Avinors flyplasser og lærer opp de ansatte.

– Vi kommer til å bruke denne saken aktivt i opplæringen av de ansatte bare for å vise hvordan dette skal fungere, sier Westher Andersen til Nettavisen.

Samtidig påpeker han at dette egentlig skulle ha vært praksis hele tiden.

– Man skal tiltales på norsk og hvis man svarer på et annet språk, så prøver man på engelsk, eller på det aktuelle språket dersom man kan det, sier Westher Andersen.