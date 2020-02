Raser mot skjemavelde på Stortinget: - Kan ikke kontrollere hver minste fjert vi slipper ut

Jenny Klinge (Sp) så rødt da hun fikk dette spørsmålet fra Stortinget.

STORTINGET (Nettavisen): Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Jenny Klinge (44), er sint. Veldig sint.

Det skriver hun om i bloggen «Sinne er nødvendig», først publisert på Panorama, som er Høgskolen i Moldes uavhengige nettavis.

Bakgrunnen for sinnet er at Stortinget spurte henne om hvorfor hun hadde vært en helg i Oslo i februar, og det satte sinnet i kok.

«Fram til før helga hadde eg nemleg jobba 19 dagar i strekk, somme av desse dagane veldig mange timar. Eg er som stortingsrepresentant ikkje underlagt arbeidsmiljølova. Derfor protesterer ingen om arbeidsveka er 70 timar, men vi har jo høve til ein del fleksible arbeidsdagar òg. Dei fleste klarer ut med livsstilen, sjølv om mange nok har høgare blodtrykk enn godt er,» skriver hun.

- Jeg jobber hele tiden

Spørsmålet hun fikk fra Stortinget: «Vi ser du har pendleropphold over helg – fint om du kan si noe kort om behov for opphold i Oslo i helgen» fikk det til å renne over.

- Hvorfor ble du så sint over å måtte svare på hvorfor du var i Oslo?

- Fordi jeg jobber hele tiden i praksis, som stortingsrepresentant er jeg jo på jobb hver dag i praksis. Jeg var i Oslo for å jobbe, så den helgen hadde jeg allerede brukt mye tid på jobb - vært borte fra familien min, hunden min og Nordmøre - og så må jeg i tillegg fortelle hvorfor jeg hadde vært i Oslo og jobbet, sier Klinge til Nettavisen.

- Da tenkte jeg at nå er det nok.

Klinge er første nestleder i justiskomiteen på Stortinget. Hun representerer Møre og Romsdal - og er inne i sin fjerde periode.

- Kommer til å kveles

- Hvorfor spurte Stortinget deg om det?

- Jeg har sjekket i ettertid, og grunnen er at vi ikke skal få utbetalt kostgodtgjørelse uten grunn. Så det er på en måte en god forklaring. Men hvis vi skal innføre stadig nye byråkratiske krav på bakgrunn av gode forklaringer, kommer vi til å kveles til slutt av byråkratiet.

- Så Stortinget ville ha bekreftelse på at du faktisk jobbet?

- Ja, og for meg ble det helt absurd. Jeg hadde ikke vært i Oslo hvis det ikke var for at jeg jobbet. Dessuten - jeg jobber uansett, enten jeg er hjemme eller i Oslo. Vi blir kontaktet når som helst, uavhengig om det er julaften eller ferie, forklarer Klinge.

Klinge maner til å bruke sunn fornuft:

- Som samfunn må vi sette en stopper for hvor mye vi skal dokumentere. Så kan det hende at det egentlig var greit at jeg ble spurt om dette, men jeg opplevde dette som nok en ting jeg må bruke tid på å dokumentere, i stedet for å jobbe eller bruke tid på familien.

- Kan ikke kontrollere hver minste fjert

- Så ser vi nettopp at flere stortingsrepresentanter har misbrukt systemet, som Mazyar Keshvari. Ødelegger han for dere?

- Ja, det er klart det blir stadig flere krav på oss andre som følge av de få som jukser. Det er bra at vi har kontrollmekanismer og folk som sjekker oss stortingsrepresentanter. Men det er utrolig viktig at det ikke tar helt overhånd. Vi må ha såpass tillit til hverandre at vi ikke skal kontrollere hver minste fjert som vi slipper ut av oss.

- Det vil koste enormt med penger. Ja, det kan jo koste mer å kontrollere alt enn det vil koste at noen jukser. Den risikoen at noen jukser, mener jeg vi som samfunn må ta i en del tilfeller for å unngå at byråkratiet kveler oss, sier hun.

- Hvilke reaksjoner har du fått på innlegget ditt?

- Veldig mye positivt, ikke noe negativt. Jeg ble litt overrasket over det, for jeg tenkte at her er det nok noen som synes jeg er en stortingsrepresentant som går rundt og syter og klager, ler hun.

- Stortinget tjener på at jeg er i Oslo

Klinge sier Stortinget ville tjene mye mer på at hun reiste sjeldnere hjem.

- For dem som bor i Finnmark, er reisekostnadene langt høyere enn til indre Nordmøre, der jeg bor. Det var noe av årsaken til at jeg reagerte; jeg forstod ikke hvorfor det var galt å bli igjen i Oslo og jobbe.

«Eg har faktisk aldri vorte spurt kvifor eg ikkje har reist heim på helg, og det er dette nye spørsmålet som fekk meg provosert denne veka. Plutseleg skal dei vita endå meir, no kvifor eg oppheld meg i Oslo på helg. Eg hadde jo forstått dette inderlege ønsket om å kartleggje alle rørslene mine dersom Stortinget tapar på at eg er i Oslo ei helg. Men Stortinget skulle jo heller vore sterkt skeptisk til at eg reiser heim på helg. Ikkje berre bruker eg då til saman ti timar den helga til reising tur-retur, noko som tek vekk fleire arbeidstimar, det kostar også flesk i flybillettar og andre reisekostnader,» skriver Klinge i bloggen sin.

Stortinget forklarer

Nettavisen har vært i kontakt med Stortingets administrasjon for en kommentar til saken.

- Her har administrasjonen etterspurt dokumentasjon representanten skal legge til, i samsvar med følgende regel knyttet til pendlerdiett, §10 i stortingsgodgjørelsesloven, sier seksjonsleder for seksjon for representantordninger, Roger Fretheim, til Nettavisen.

- Den sier at det ikke kan kreves pendlerdiett i helger eller møtefrie perioder representanter oppholder seg i pendlerboligen, med mindre det godtgjøres at oppholdet er i forbindelse med stortingsvervet, utdyper han.