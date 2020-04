Raser mot Tangen-regning: - De som var på turen må betale av egen lomme

Går hardt ut mot samfunnstoppene som sender regninga for omstridt seminar til skattebetalerne.

Flere av samfunnstoppene som deltok på det kostbare USA-seminaret til påtroppende oljefondsjef Nicolai Tangen, har nå bedt om å få betale for seminaret de fikk påspandert - og sender regninga til sin arbeidsgiver.

Dermed er det skattebetalerne som må betale, og det får flere politikere på Stortinget til å reagere kraftig.

- Jeg mener at de som har vært på turen bør betale av sin egen lomme. Hvis staten skal ta regninga må norske skattebetalere betale, og det er ikke greit, tordner stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp) til Nettavisen.

Gunnar Stavrum: Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft

- Burde ringt en varsellampe

På det omstridte seminaret deltok 150 personer, deriblant FN-ambassadør Mona Juul, daværende næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), avtroppende oljefondsjef Yngve Slyngstad, Munch-direktør Stein Olav Henrichsen og NUPI-sjef Ulf Sverdrup.

Flesteparten av de norske gjestene ble hentet til USA i privatfly.

- Det burde ringt en varsellampe for alle i en slik type sak, mener Borch.

- Hva tenker du om summene som er brukt på seminaret?

- Dette er kjempestore summer. Nå har man skjerpet regelverket for pendlere og skatteregimet for reiser for vanlige folk, og så drar ledere fra Norge på et privatfly som nå staten vurderer å ta regninga for, sier hun, og konstaterer:

- Det er i praksis industriarbeideren og pendleren som må betale for at en rekke samfunnstopper har vært på smøretur, med en Sting-konsert til 9 millioner kroner.

DELTOK: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) deltok på Tangen-seminaret i USA i fjor høst, og har beklaget i ettertid at han ikke stilte tydeligere spørsmål rundt seminaret. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Les også: Eks-statsråd kliner til i Tangen-saken: – Skattebetalerne får dobbelt straff

- Statsministeren må på banen

Sp-politikeren mener også at statsminister Erna Solberg (H) må komme på banen i saken.

- Jeg mener at statsministeren som øverst leder må komme på banen og ta klar avstand og si at det ikke er greit, og at de som deltok på turen må ta den regninga selv, sier Borch.

Hun bare fnyser av de som nå sier de skal rydde opp.

- At noen skal prøve å rydde opp ved at staten skal ta regninga ser kanskje fint ut på papiret, men i realiteten er det den vanlige mannen i gata som må betale for det, sier hun.

REAGERER: SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, mener det er urettferdig at skattebetalerne får deler av regninga for Tangen-seminaret i USA, der flere norske samfunnstopper deltok.

Borch får støtte av SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

- Det er veldig merkelig og oppleves urettferdig at norske skattebetalere skal ta deler av regningen for eliteseminaret til Tangen, sier Kaski til Nettavisen.

Les også: Aksjeeksperten er blant Norges beste – nå anbefaler han disse fem aksjene (+)

- Bør gå i seg selv

Også Kaski mener de som deltok på seminaret bør vurdere å betale selv.

- Det er i beste fall uklart om det var relevant for jobben til flere av de statlig ansatte å delta på seminaret. Her er det flere som bør gå i seg selv og vurdere om det er jobbene deres som skal ta regningen, eller om det bør være dem selv, sier hun.

Lederen av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp), mener saken viser at det har vært mye dårlig dømmekraft.

- Tangen stod fritt til å bruke sine penger til å lage det seminaret han ville. Det er likevel påfallende mye dårlig vurderingsevne hos de som har vært der i kraft av sin rolle, sier Pollestad til Nettavisen.

BETALTE: Påtroppende oljefond-sjef Nicolai Tangen inviterte flere norske samfunnstopper til seminar i USA, og tok selv regningen. Foto: (NTB scanpix)

160.000 kroner per gjest

Tangen offentliggjorde onsdag ettermiddag utgiftene for USA-seminaret i november i fjor. Det kostet 160.000 kroner per gjest for de gjestene som benyttet seg av privatfly tur-retur Norge-USA, skriver VG, som avslørte saken i helgen.

VARSELKLOKKER: Senterpartiets Geir Pollestad mener varselklokkene burde ringt for deltakerne på Tangen-seminaret.

Mesteparten av dette gikk til flyturen, som kostet over 140.000 kroner per gjest som var med på flyreisen. For Røe Isaksen, Juul, Henrichsen og Sverdrup kommer regningen til det offentlige på minst 120.000 kroner, men da er det tatt utgangspunkt i prisen for business-klasse og ikke med privatfly og at Røe Isaksen ordnet fly selv.

- Jeg er glad for at dette blir avslørt. Særlig siden vi nå har en regjering som har skjerpet kampen for å skatte vanlige folk som blir påspandert en billett eller to, sier Pollestad, som heller ikke synes det er riktig at skattebetalerne skal få regninga.

Les også: Tangen offentliggjør millionregnskap fra USA-seminaret

Egenbetaling krever også stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

«Norges ambassadør til FN Mona Juul deltok på Nicolai Tangens private seminar i Philadelfia. Hun ble påspandert hotellopphold og middag. Hun beklager nå og sier at FN delegasjonen vil betale. Det vil si deg og meg. Vel, jeg er imidlertid ikke interessert i å betale for Juuls hotell og måltider. Jeg utfordrer og oppfordrer Juul til å betale for alt privat», skriver Tybring-Gjedde på Facebook.

PRIVAT BETALING: - Jeg utfordrer og oppfordrer Juul til å betale for alt privat, skriver Frps stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde på Facebook om Norges ambassadør til FN som sier FN tar seminarregninga. Foto: (NTB scanpix)

- Skal velge nøktern reisemåte

Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen er også usikker på om det er rett at skattebetalerne skal plukke opp regningen.

- Vil staten dekke så ekstremt høye utgifter som det her er tale om? I statens reiseregulativ står det at statlige ansatte skal velge en nøktern reisemåte, sa Bernt til Dagens Næringsliv tidligere i uka.

Pollestad har en klar oppfordring til andre som planlegger lignende seminarer:

- Jeg vil oppfordre andre milliardærer som skal arrangere seminar i framtida om å legge det til Norge. Reiselivet vårt trenger det, sier han.

Røe Isaksen: - Ikke venner

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har erkjent at han burde stilt tydeligere spørsmål rundt det nå omstridte Tangen-seminaret før han sa ja til å delta.

- Dette var et arrangement hvor folk deltok i svært forskjellige roller og på svært forskjellige premisser: Noen som personlige venner, noen som forretningsforbindelser, noen som foredragsholdere og noen i egenskap av sine posisjoner, sa Røe Isaksen da han innkalte til pressebrifing tirsdag.

Han påpekte at han ikke er noen venn av Tangen, og ikke har hatt noe med ansettelsen av ham som sjef for Oljefondet.