Raser over hjerteløs Madeleine-påstand

Familiekilde sier foreldrene reagerer på påstander som eks-politietterforsker fremmer i ny bok.

Den tidligere politietterforskeren Mark Williams-Thomas har skrevet en bok der han kommer med dystre påstander om Madeleine-forsvinningen.

Madeleine McCann var snaut fire år gammel da hun forsvant sporløst fra en ferieleilighet i Algarve i Portugal i mai 2007.

Williams-Thomas, som selv ikke har arbeidet med Madeleine-saken, påstår at saken aldri vil bli oppklart. I Boken «Hunting killers» (Jakte på drapsmenn) skriver han: «Bortføringen av Madeleine McCann vil jeg plassere i uløselig-kategorien.»

«Jeg tror Madeleine var offer for en opportunistisk kriminell som handlet vilkårlig – hun vandret ut av leiligheten og støtte tilfeldigvis på denne personen,» skriver han i boken, ifølge Daily Mail.

«Saken har ikke blitt løst, rett og slett fordi et viktig overvåkningskamera var slått av, hvilket betyr at hvem enn som tok Madeleine ikke var identifiserbar på åstedet,» skriver han.

FORSVANT: Madeleine McCann forsvant fra ferieleiligheten i Portugal i 2007. Her holder foreldrene, Gerry og Kate, opp et bilde av hvordan datteren kan ha sett ut som niåring. Foto: John Stillwell (Pa Photos)

«Den triste sannheten, etter så lang tid, er at sjansen for at Madeleine blir funnet i live nå, er utrolig liten,» skriver Williams-Thomas.

Williams-Thomas, som har jobbet med en rekke forsvinningssaker i løpet av karrieren, sier at barn som blir bortført av en fremmed, som regel er døde innen 24 timer etter forsvinningen.

- Dette er er hjerteløst



Foreldrene til Madeleine, Kate og Gerry McCann, har nettopp feiret sin 13. jul uten datteren. Nylig uttalte de at de aldri vil gi opp håpet om å finne Madeleine i live.

- Ingenting har endret seg. Vi elsker henne. Vi savner henne. Vi håper som alltid, sa foreldrene i en uttalelse 1. juledag.

En kilde med nær tilknytning til familien, sier til The Sun at foreldrene er svært såret over påstandene som fremmes i den nye boken.

- En som har absolutt ingen anelse om hva som skjedde med Madeleine, sier nå at hun aldri vil bli funnet. Dette er verken nyttig for Scotland Yards etterforskning eller respektfullt overfor Kate og Gerry. Det er hjerteløst, sier kilden til avisen.

- De starter det nye året med håp og positivitet, og de vil ikke at folk skal fremme negativitet og sårende kommentarer for å håve inn penger på boksalg, sier kilden.

- Fikk ikke sikret viktig bevis

Britiske etterforskere har uttalt at åstedet for bortføringen var dårlig etterforskningsmessig ivaretatt. Et overvåkningskamera skal ha vært defekt, mens et annet kamera skal ikke engang ha blitt undersøkt, skriver The Sun.

En portugisisk politietterforsker som på et tidspunkt ledet Madeleine-etterforskningen, Gonzalo Amaral, har nylig uttalt at opptaket fra overvåkningskameraet ved hotellet var spilt over med nytt opptak før politiet fikk sikret seg det som bevis.

Scotland Yard opprettet en egen etterforskning av forsvinningen i 2011 etter at portugisisk politi henla saken i 2008. Så langt har britene brukt rundt tolv millioner pund på saken.

Kontroversiell Netflix-dokumentar

Netflix kom med en kontroversiell TV-dokumentarserie om forsvinningssaken i fjor. Verken foreldrene eller politiet ville bidra i serien.

- Vi har ikke deltatt i Netflix-dokumentaren, bekreftet en pressetalskvinne ved Scotland Yard overfor Nettavisen før dokumentarserien ble gjort tilgjengelig på strømmetjenesten.

Her kan du lese mer om Netflix-dokumentaren: Madeleine McCanns foreldre kritiske til ny Netflix-dokumentar

Netflix-serien har i britiske medier blitt kritisert for at den ikke bringer noe ny informasjon i saken, men tvert imot blåser nytt liv i konspirasjonsteorier.