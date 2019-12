Rasisme-anklager mot forfatter av barneboken «Sitronlimonaden»: - Jeg henges ut

- Dette er ikke en rasistisk bok. Jeg er jo på deres lag, sier en oppgitt forfatter etter rasisme-anklager mot barneboken «Sitronlimonaden».

På grunn av påkjenningen i denne saken, og på grunn av alle rasisme-anklagene, er forfatter Hilde Henriksen nå 70 prosent sykmeldt.

- Det er fint at boken skaper debatt, men det er krevende for meg å være den knaggen debatten henges på, sier Henriksen til Nettavisen.

Hun mener det gjerne må diskuteres hvordan vi ønsker å formidle spørsmål og problemer rundt integrering til barn, men hun liker ikke at boken blir stemplet som rasistisk, og at hun blir tillagt rasistiske motiver, holdninger og meninger.

- Jeg henges også ut for å være imot hijab og snakke ned syriske mødre og syrisk kultur. Det er en fullstendig feillesning av boka, sier en oppgitt forfatter og norsklærer.

Jobber for minoritetsspråklige

I 13 år har hun jobbet med norskopplæring for minoritetspråklige. Hun har også skrevet flere bøker for å gi minoritetsspråklige enkle tekster til lesetrening. En av disse - «Sitronlimonaden» - har blitt stemplet som rasistisk.

Forfatter og norsklærer Hilde Henriksen opplever debatten rundt hennes bok som en belastning.

- Denne boken er ikke rasistisk. Deltakere i norskopplæring trenger mengdelesing på norsk, og da må de ha en problemstilling som engasjerer dem, sier Henriksen.

«Sitronlimonaden» handler om gutten Nasir og hans utfordringer som både norsk og syrisk i Norge. Boken følger Nasir og hans utfordringer som tokulturell, og ender med disse setningene når Nasir besøker familien i Syria:

«Nasir ser på sitrontrærne utenfor vinduet. Dette er også hjemme, tenker han. Akkurat nå er jeg mest syrisk. Men han tenker det på norsk».

«Sitronlimonaden» tar bare rundt 10-15 minutter å lese.

- Klart rasistisk

Utdrag fra boken har vært benyttet i lærebøker på barnetrinnet i flere år: Cappelen Damms «Norsk 2» for 2. trinn, samt Aschehougs «Zeppelin 4» for 4. trinn. Boken er også utgitt i Sverige.

Men i september ble boken klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) av samfunnsdebattant Mina Adampour. Hun mente boken er «klart rasistisk».

- Vi er litt lamslått over at det er denne typen tekst i 2019 som de må forholde seg til, sier hun i NRK Dagsrevyen 14. september.

I dette debattinnlegget i Klassekampen (PDF) forklarer Adampour det slik:

«I «Sitronlimonaden» er moren dum, hun er alltid hjemme, hun vet ikke hva som er lov og kan heller ikke regler, i sin dumme hijab. Det lukter krydder og hun er hjemme og lager mat. Nasir vil ha mor som vet hva som er lov, som snakker norsk. Han vil ha en mor med norske klær. Forfatteren vil det slik at det å være norsk settes opp mot det å ikke se eller høres norsk ut.»

- RASISTISK: Samfunnsdebatant Mina Adampour sa i NRK Dagsrevyen 14. september at boken er rasistisk, og sa hun klaget inn boken på vegne av minoritetskvinner. Foto: (Skjermdump fra NRK Dagsrevyen)

Siden har debatten om rasisme og ytringsfrihet rast rundt boka. Med ulike meninger.

Antirasistisk senter skrev blant annet i et debattinnlegg i Klassekampen 10. oktober, at de mener boka ikke er rasistisk, men at den er en god bok for å undervise i et krevende og viktig tema. Lærerprofesjonens etiske råd har behandlet en klage på boken, og mener den ikke er krenkende eller uegnet for elever på 4. trinn.

- Denne boken er jo ment for å motvirke rasisme, ved å gi forståelse for hvor vanskelig det er å være Nasir og mammaen til Nasir, er forfatter Henriksens kommentar.

Støtte fra innvandrere

Boken har også fått direkte støtte fra innvandrere. For eksempel skriver Mehdi Khakpour svært positivt i innlegget «Sitronlimonaden», sett fra en far i Klassekampen (abonnement):

«Jeg ser ingenting som tyder på rasisme, tvert imot er det den norske skolen som blir «skyldig».

Norsk-arabiske Sherin Rashad Abdel Wahab, som har oversatt en rekke norske barnebøker til arabisk, har en svært positiv analyse av boken på Facebook, og peker der på at dette er en situasjon mange barn befinner seg i. Henriksen treffer riktig, mener hun, fordi boken tar opp et tema mange er redde for å diskutere. Særlig trekker hun fram «hvordan moren brilliant taklet Nasirs sinne», og konkluderer med at boken «ikke er rasistisk, tvert imot».

Utfordringer i Norge

Hilde Henriksen forteller at ideen til «Sitronlimonaden» kom fra boken «Dobbelt mamma» som er en lettlest dokumentar om å være mamma i et nytt land. I boken er kvinner intervjuet om mammarollen i Norge. De forteller blant annet om møte med norsk skole, barnebursdager, matpakke og barnehage.

I «Dobbelt mamma» fortalte en mor hvordan hun hadde laget vafler til sønnens matpakke fordi de ikke hadde brød, men at sønnen hadde fått beskjed av læreren at vafler var kake og at kake ikke var lov som skolemat.

- Dette ble utgangspunktet for «Sitronlimonaden». Nasir har med sitronlimonade på skolen, men får beskjed om at det ikke er greit, sier Henriksen.

En annen utfordring som er hentet fra «Dobbelt mamma», er barns bruk av ordet «dum». I «Sitronlimonaden» er det Nasir som har plukket opp ordet og bruker det om sin mamma.

SINT PÅ MAMMA: I boken blir Nasir sint på mamma fordi hun ikke forstår den norske kulturen. Det kommer til uttrykk blant annet ved at han kaller henne for «dum». Foto: (Faksimile fra «Sitronlimonaden»)

- En mamma fortalte at barnet hennes kom hjem fra barnehagen og sa «dumme mamma». Det er ikke et uttrykk hun var vant til. Barnet hadde plukket det opp i barnehagen og hun likte det ikke, forteller Henriksen.

En setning ble sågar tatt ut av boken i et senere opplag, nemlig «den dumme hijaben til mamma».

- Den skapte reaksjoner, slik at noen ikke leste boka. Derfor tok vi ut setningen. Vi vil at hele historien skal leses, sier Henriksen.