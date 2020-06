Rasismedemonstrasjonene og Frp’s troverdighet

Titusener tok til gatene i de store byene her i landet fredag, i kamp mot rasisme. Opptrådte de uansvarlig i forhold til smittevernreglene? Fremskrittspartiet mener det. Men hvor troverdige er Frp i dette spørsmålet?

Jeg ser Dagsnytt 18, og hører Jon Helgheim (Frp) gjenta og gjenta i det kjedsommelige, leksa om at «hva skal de som har ofra alt, nærheten til sine nærmeste, til døende familiemedlemmer ... hva skal de tro, når de ser tusenvis av demonstrerende ungdommer bryte alle mulige smittevernregler»?

Jeg valgte å ikke delta i demonstrasjonen, nettopp av hensyn til smittevernreglene. Men jeg klandrer på ingen måte de som tok seg fram til Eidsvolds plass. Og politiet fortjener ros for ikke å gripe inn. Ytringsfriheten er faktisk innskrevet i Grunnloven, og den står juridisk sett et stykke over spillereglene som gjelder for coid-19-krisa.

Brøyt demonstrantene mot de anbefalte smittevernreglene? Ja. Det kan ikke være noe å diskutere, selv om mange av dem brukte munnbind. For her var det langt mellom dem som sto en meter fra hverandre!

På den annen side; det er ikke rart mange blir smått forvirra. Det er lov å samles på badestrendene. Enkelte busser og t-baner er stappfulle. Skolene og barnehagene er gjenåpna. Så hvor ligger forskjellen til demonstrasjonen fredag?

Det hender jeg tar meg en tur på byen, og der er livet så godt som over alt normalisert. Jeg spiller også i et band som lørdag var på besøk på Mysen. Arrangørene opptrådte eksemplarisk; alle som kjøpte billett – også vi musikerne – måtte notere navn og telefonnummer. Smittesporing.

Men ingen kunne jo kreve at alle i publikum holdt seg en meter fra hverandre hele kvelden – vi spilte i nesten tre timer! Noen tok seg til og med en tur ut på dansegulvet, og jeg er jammen ikke sikker på at danseparene var i familie!

Men jeg undrer meg altså over Frp’s reaksjon, og tillater meg en smule tankespinn. Hva om en islamist hadde slått til med et terrorangrep i Oslo forrige fredag? Ville Jon Helgheim og Siv Jensen da kritisert de som tok til gatene i protest? Ville de sagt «hold dere i ro, husk at smittevernreglene gjelder»?

Det er egentlig et dumt spørsmål, for svaret gir seg sjøl.

Jeg beskylder verken Helgheim eller Jensen for å være rasister. Men det undrer meg at de tilsynelatende aldri bekymrer seg over det rasistiske tankegodset som myldrer i kommentarfeltene i organer som står Fremskrittspartiet nær.

Tenker Jensen og Helgheim aldri noe sånt som:

Kan det hende at det jeg sier inspirerer krefter jeg egentlig ikke vil ha noe med å gjøre?

Og videre, ville jeg spurt meg sjøl, om jeg var en av dem: Hvilket parti tror du disse åpne rasistene stemmer på i valg?