Rasismestemplet etterforsker kjøpt fri fra politiet: – Et tilbud jeg ikke kunne takke nei til

Etterforskeren Peter Springare skapte storm med sine uttalelser om kriminalitet og innvandrere.

I 2017 skapte den svenske etterforskeren Peter Springare voldsomt engasjement i hjemlandet etter et innlegg om kriminalitet og innvandrere på Facebook. Nå har inngått forlik med sin tidligere arbeidsgiver i politiet.

Forbudt å si

– Jeg er så jævla lei. Det jeg kommer til å skrive nedenfor, er ikke politisk korrekt, men det driter jeg i. Det jeg skal fortelle til dere skattebetalere, er forbudt for oss skattebetalende statlig ansatte å si.

Slik starter innlegget til den svenske etterforskningslederen Peter Springare, som har 47 år som politimann bak seg.

Springare fortsetter deretter med å skrive om det han kaller «et politisk korrekt alternativ i en dysfunksjonell verden«, der man «ikke sier sannheten i frykt for å støte religioner», før han ramser opp hendelser fra politiloggen i løpet av uken.

– Dette har hendt mandag til fredag denne uken: Voldtekt, voldtekt, grov voldtekt, overfallsvoldtekt, utpressing, utpressing, overgrep i rettssak, ulovlige trusler, vold mot politiet, trusler mot politiet, narkotikalovbrudd, grovt narkotikalovbrudd, drapsforsøk, voldtekt igjen, utpressing og mishandling, skriver han.

Springare har fått både kritikk og støtte for posten. Han er også blitt politianmeldt.

Årsaken er at han med fornavn har navngitt flere personer som er mistenkt for lovbruddene. Et av navnene er gjenkjennelig som svensk, resten har ikke-vestlig opprinnelse. Han påpeker også at Midtøsten, Afrika og deler av Asia skiller seg ut.

Inngått forlik med tidligere arbeidsgiver

Nå har altså Springare inngått forlik med sin tidligere arbeidsgiver i det svenske politiet etter episoden. Innholdet i forliket er ikke kjent.

– Jeg fikk til slutt et slikt tilbud som man ikke kan takke nei til. Skyhøyt over det jeg kunne få i erstatning, sier Springare til Expressen.

Springare sier han allerede har fått utbetalt pengene, men vil ikke ut med hvor mye forliket var på. På spørsmål om det handler om mer enn en halv million svenske kroner sier han:

– Nei, mer. Det fantes ingen mulighet for meg til å takke nei. Jeg er helt tilfreds med forliket vi har inngått.