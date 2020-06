Rasismevideo «outet» på anonym Instagram-konto - arbeidsgiver reagerer og varsler «nødvendige grep»

Mannen kom med rasistiske og kjønnsdiskriminerende kommentarer på sosiale medier. Så fikk arbeidsplassen tips om videoen: – Vi er like sjokkert som alle andre.

Tirsdag ble et norsk elektrofirma i Oslo tipset om en video av en av deres ansatte utenfor arbeidstiden.

Der kom mannen med uttalelser som fikk elektrofirmaet til å legge ut et Facebook-innlegg, hvor de tok sterk avstand til holdningene som ble vist.

Se videoen øverst i saken!

TAR AVSTAND: Elektrofirmaet som mannen er ansatt i tar «sterk avstand» fra slike holdninger. Foto: Skjermdump (Facebook)

Videoen, som har blitt publisert usensurert av en anonym Instagram-konto som ifølge seg selv ønsker å «spre et budskap om at det er mye hverdagsrasisme», viser det som skal være den ansatte i elektrofirmaet, komme med både rasistiske og kjønndiskriminerende kommentarer.

– Vi tar sterk avstand og vil ikke på noen som helst måte assosieres med dette. Det er bare tragisk og trist. Vi er like sjokkert som alle andre, sier den daglige lederen i elektrofirmaet til Nettavisen.

Nettavisen har valgt å anonymisere den ansatte og firmaet, samt Instagram-kontoen.

Nettavisen har også forsøkt å kontakte mannen i videoen, men han har ikke svart på verken telefon eller SMS.

Vil anonymisere fremover

Sjefen for firmaet forteller at de nå vil ta nødvendige grep, men vil ikke kommentere saken ytterligere, begrunnet med hensyn til personvernet.

- Det er noe vi tar på høyeste alvor, og vi må gjøre ting riktig videre via vår advokat, sier han til Nettavisen.

Nettavisen har også tatt kontakt med den anonyme Instagram-kontoen. Kontoen er nystartet, og har relativt få følgere. De lover å anonymisere alle videoer i fremtiden, men har ikke vært tilgjengelig over telefon:

Instagram-kontoen lover å gjemme ansikter fra videoer framover. Foto: Skjermdump (Instagram)

Datatilsynet sier at de har forståelse for at videoer som denne kan være interessant å dele, spesielt med tanke på hvor aktuelt temaet er om dagen, men legger til:

- Vi mener at man skal være forsiktig med å dele. Som et generelt utgangspunkt så må man forholde seg til personopplysningsloven. Dersom man skal publisere eller dele filmer der personer er motiver - som det er her - da har alle som deler eller publiserer slike filmer et selvstendig ansvar å sørge for at det ligger et samtykke til grunn, sier kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, Anders Ballangrud til Nettavisen.

- Videre-deling fratar ikke noen fra ansvar, understreker Ballangrud.

Når det gjelder ytringsfrihet og rasisme så sier straffelovens paragraf 185 følgende om hatefulle ytringer:

«Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som forsettlig eller grovt uaktsomt offentlig setter frem en diskriminerende eller hatefull ytring.»

Dette gjelder blant annet rasistiske ytringer.

- Selv om andre bryter grensene for ytringsfrihet, for eksempel gjennom rasistiske ytringer, så er det dumt om man bryter loven selv. Vanligvis skal et samtykke foreligge, sier Ballangrud.

Anders Ballangrud, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet, sier et samtykke skal foreligge når man deler video eller navn på internett. Foto: Datatilsynet

Ber avsender tenke seg om

På generelt grunnlag må også den opprinnelige avsenderen tenke seg om en eller to ganger, sier Ballangrud:

- Hvis noe publiseres enten offentlig eller privat på sosiale medier er det viktig å tenke på at slike medier tilrettelegger for deling og annen engasjement.

Det er spesielt én ting som gjør at videreformidling på sosiale medier er farlig, forteller Ballangrud:

- Deling kan skille ytringen fra sin opprinnelige sammenheng eller kontekst. Man vet kanskje ikke hva som ligger bak, eller hva bakgrunnen er, for eksempel om det er psykisk syke, en parodi eller hva det er. Det kan forsvinne i en sånn setting, sier han.

I saker som denne mener Datatilsynet at de som videreformidler videoer bør ta en etisk vurdering og spørre seg selv om de kan løse det på en annen måte, for eksempel gjennom anonymisering eller ved å ta kontakt med avsender og spørre hva som ligger bak slike videoer:

– Det bør kanskje ligge en vurdering til grunn om hvor vidt det er etisk riktig å publisere eller videreformidle sånne bilder, sier Ballangrud.