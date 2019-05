Rasmus Hansson: - Det mest sørgelige og patetiske jeg har sett

Tidligere MDG-topp Rasmus Hansson savner ikke rampelyset - men gremmes over én sak.

FORNEBU (Nettavisen): MDGs landsmøte er i full gang, og til stede er tidligere frontfigur Rasmus Hansson - med fatle.

- Jeg forvillet meg inn i kommentarfeltet til Eivind Trædal, spøker han.

Hansson sabler ned den politiske diskusjonen i Norge:

- Jeg synes bompengedebatten er et lavmål i norsk politikk, det er noe av det mest sørgelige og patetiske jeg har sett, sier Hansson til Nettavisen.

Han sikter til at det ene store partiet etter det andre - som i mange år har vært med på grundige utredninger og politiske forpliktelser for å kunne redusere biltrafikken - nå endrer kurs, få måneder før valget.

PÅ HUGGET: Rasmus Hansson er i kjent stil svært engasjert. På landsmøtet dukket han opp med armen i fatle etter et fall: - Det er sånn som skjer når håret skifter farve, forklarer han til Nettavisen. Foto: Heidi Schei Lilleås

- De stikker nå av fra de løftene, som de har stått ved i veldig mange år, og de gjør det på en ekstra ille måte - for de ljuger. De sier at samtidig som de skal kutte i bompengene, skal de fortsette å bygge de samme veiprosjektene, som om de blir billigere fordi om Høyre og til dels Arbeiderpartiet pisser i buksa fordi de er redde for bompengepartiene.

- Unødvendige motorveier

Ifølge Hansson, er det bare en vei til målet:

- Sannheten er at det finnes én måte å redusere bompenger på, og det er MDGs måte - ved å redusere mengde unødvendige motorveier. Det er lurt akkurat nå som bilteknologien gjør at vi kommer til å trenge færre privatbiler i fremtiden, vi kommer ikke til å trenge dem., hevder han.

- Så med MDGs politikk blir det lavere bompenger. De andre partiene ljuger når de vil fortsette å bygge de store prosjektene med mindre bompenger.

- Fred være med deg

- Bompengepartiet fosser frem, tar de stemmer fra dere i MDG?

- Jeg har hørt om en fyr som har gått over til bompengepartiet, og til vedkommende vil jeg si «fred være med deg». Men vi savner ikke sånne folk så veldig. Ellers mister MDG null medlemmer og stemmeberettigede til bompengepartiene, vi får derimot mer støtte fordi vi er de mest rakrykkede, konsekvente og saklige i bompengedebatten, mener Hansson - og legger til:

- Vi sier det som det er: Bompenger trengs når vi skal bygge ut. Bompenger er miljøgjeld fordi Høyre, Ap og deres støttespillere har tenkt alt for mye bil i alt for mange dyr. Vi er enig i at det er dyrt, vi ønsker ikke for mye av det, og vi er enige om at måten er å redusere dette på, er å redusere utbyggingen av dumme motorveier.

Skrinla flere bompengeprosjekt

Denne uken ble flere store bompengeprosjekt avlyst - både i Agder og i Buskerud.

Bystyret i Arendal sa torsdag nei til en bompengefinansiert samferdselspakke i sørlandskommunene Arendal, Grimstad, Froland og Tvedestrand.

Dagen før ble det flertall for å vrake bompengeprosjektet og Buskerudbypakke 2 (BB2) hos Nedre Eiker.