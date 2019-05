Rasmus Hansson er borte fra rampelyset - dette gjør han nå

Forlot Stortinget for to år siden.

FORNEBU (Nettavisen): Se der, et kjent MDG-fjes, som lenge ble forbundet med partiet: Rasmus Hansson (64).

Det vært ganske stille rundt ham etter at han forlot Stortinget i 2017.

- Savner du rampelyset?

- Det er fint å være et annet sted enn i mediebildet, men det er morsomt å ha vært der. Nå har jeg en viktig jobb med å løse plastproblemet med varehandelen og norske forbrukere, sier Hansson til Nettavisen.

Med armen i fatle, sitter humoren løst:

- Jeg forvillet meg i kommentarfeltet til Eivind Trædal.

Engasjert og energisk, fortsetter han:

- Det er veldig berikende, og jeg har ikke behov for å være masse på TV.

Se hele intervjuet med Rasmus Hansson øverst i saken!

Rasmus Hansson (64) var MDGs første stortingsrepresentant. Han satt på Stortinget fra 2013 til 2017. Foto: Heidi Schei Lilleås

Plast

Plast er blitt hans nye domene:

- Jeg er leder for Handelens miljøfond, som er Norges oppfølging av en del av EUs plastpolitikk, som stadig blir mer ambisiøs. Vi samler inn 50-øringer fra alle forbrukere som kjøper plastbæreposer, og til sammen blir det Norgeshistoriens suverent største private miljøfond.

- Flere hundre millioner

- Det er flere hundre millioner som skal brukes hvert år til å rydde plast, redusere plastforsøpling og effektivisere plastbruk.

- Dette er et av vår tids største og aller mest engasjerende miljøproblemer. Dette er en ny form for løsning i Norge, så dette ser jeg som et kjempeprivilegium.

- Flaut å vise seg med plastpose

- Kommer det til å bli flaut å vise seg med plastposer i fremtiden?

- Det er det til dels allerede, mener Hansson, men ifølge ham er det all plastemballasjen som er hovedproblemet.

